Drones kamikazes: ¿Cómo son estas armas que Rusia está utilizando en Ucrania?





19/10/2022 - 10:14:12

DW.- Son precisos, de pequeño tamaño, capaces de penetrar eficazmente las defensas aéreas cuando se disparan en grupo y, sobre todo, son baratos. En la invasión rusa de Ucrania, los drones asesinos han cimentado su reputación como un arma potente y rentable que puede buscar y destruir objetivos y, al mismo tiempo, sembrar el tipo de terror que puede debilitar la determinación de soldados y civiles por igual. Además, están superando rápidamente a los misiles como arma a distancia. Conocidas como "los misiles de crucero de los pobres", estas máquinas voladoras de la muerte pueden inundar cualquier escenario de combate de forma mucho más barata. Drones iraníes Shahed El lanzamiento por parte de Rusia de sucesivas oleadas de los drones Shahed, de fabricación iraní, sobre Ucrania tiene múltiples objetivos: acabar con las centrales eléctricas y otras infraestructuras clave, aplastar la moral y, en última instancia, agotar el arsenal de guerra y las armas del enemigo mientras éste trata de acabar con ellos. ¿Cómo funcionan los drones de guerra? Los drones, teledirigidos o preprogramados, se han utilizado ampliamente en la batalla para recopilar información, dirigir ataques de artillería y, en menor medida, lanzar explosivos. Hay muchos tipos. Son más conocidos los sofisticados vehículos aéreos de combate no tripulados que pueden lanzar misiles, como el Predator, de fabricación estadounidense. Los drones Shahed, que Rusia ha rebautizado como Geran-2, son mucho más rústicos: cargados de explosivos, pueden ser preprogramados con las coordenadas GPS de un objetivo. Se les conoce como drones suicidas porque se lanzan en picado contra los objetivos y explotan al impactar como un misil. Esto recuerda a los pilotos kamikaze de la época de la Segunda Guerra Mundial, que lanzaban sus aviones cargados de explosivos contra los buques de guerra y portaaviones estadounidenses. Los drones como los Shaheds son llamados municiones de merodeo por los militares porque cuando se usan a corta distancia, pueden cernirse sobre un área y luego golpear un objetivo a la orden de un operador. Según la publicación ucraniana en línea Defense Express, que cita datos iraníes, el Shahed de ala delta mide 3,5 metros de largo, 2,5 metros de ancho y pesa aproximadamente 200 kilogramos. Lleva un motor de 50 caballos y alcanza una velocidad máxima de 185 km/h. El avión no tripulado se ha utilizado anteriormente en Yemen y en un mortífero ataque a un petrolero el año pasado, dijo Behnam Ben Taleblu, miembro de la Fundación para la Defensa de las Democracias, con sede en Washington. Geran-2, utilizado en distancias cortas Y aunque su alcance es de unos 1.000 kilómetros (621 millas), el experto en drones Samuel Bendett, del think tank CNA, dijo que el Shahed se está utilizando en Ucrania a distancias mucho más cortas. Ello se debe a que su sistema de guiado por GPS –que es vulnerable a las interferencias– no es muy robusto. Se sabe que los Shahed han sido controlados por radio por los iraníes. No está claro si Rusia es capaz de hacer lo mismo en Ucrania, aunque los ucranianos han informado de que han visto a los aviones no tripulados cambiar de dirección, lo que sugiere al menos cierto control remoto. Como son baratos y abundantes, Rusia ha utilizado cada vez más Shaheds en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo la semana pasada que Rusia había encargado 2.400 a Irán. Su uso permite a Rusia evitar poner en peligro aviones y pilotos sofisticados y ahorrar sus limitadas existencias de costosos misiles de precisión de largo alcance.

Oleadas de ataques sucesivos en Kiev En el ataque del lunes contra la capital ucraniana, Kiev, el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, dijo que 28 drones formaron oleadas de ataques sucesivos. Disparados desde un camión lanzador en rápida sucesión, los drones pueden volar a baja altura y lentamente, lo que les permite evitar la detección por radar. Técnicamente no forman un enjambre, señaló Bendett. Ese tipo de tecnología sofisticada para drones existe –cuando varios vehículos aéreos sin tripulación se comunican entre sí–. En cambio, los Shahed simplemente se lanzan en racimos para abrumar las defensas, sobre todo en zonas civiles. "Saben que la mayoría no lo logrará", dijo. Sin embargo, su poder de aterrorizar supera su potencia explosiva. 85 % de los drones son derribados Kiev afirma que los drones se lanzan principalmente desde el sur, pero también ha habido casos de lanzamientos desde Bielorrusia y la región rusa de Kursk. El 85 % de los drones son derribados, según Ucrania. Ucrania derribó 51 drones Shahed-136 los días 17 y 18 de octubre, dijo este martes (18.10.2022) el portavoz de la Fuerza Aérea portavoz de la fuerza aérea, Yuriy Ihnat. Un día antes, cifró en 100 el número de drones derribados desde que Rusia comenzó a utilizarlos. Oleh Zhdanov, analista militar con sede en Kiev, dijo que no estaba "100 % confirmado" que los drones fueran ensamblados en Irán. "Es un mismo dron, solo que el ensamblaje podría ser sirio o tayiko... lo desmontamos por completo y entendemos perfectamente que está formado por dos partes: piezas procedentes de China y piezas producidas por el propio Irán", dijo Zhdanov. Carga explosiva de 40 kilogramos Según Mykola Bielieskov, investigador del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Ucrania, el Shahed solo lleva una carga explosiva de 40 kilogramos, lo que palidece en comparación con la fuerza explosiva que puede proporcionar la ojiva de un misil convencional de 480 kilogramos a una distancia mucho mayor. "Es difícil alcanzar objetivos serios con este tipo de aviones no tripulados", dijo Bielieskov. "Pero también es muy difícil derribarlos", agregó.

Pequeña fracción del coste de un misil A tan solo 20.000 dólares cada uno, el Shahed es solo una pequeña fracción del coste de un misil de tamaño completo. Por ejemplo, los misiles de crucero Kalibr de Rusia, que se han utilizado ampliamente en ocho meses de guerra, cuestan al ejército ruso alrededor de un millón de dólares cada uno. Con un coste tan bajo, el Shahed se ha utilizado eficazmente para saturar objetivos, ya sea un depósito de combustible o infraestructuras y servicios públicos como centrales eléctricas o de agua. Rusia los ha utilizado con precisión en combinación con drones de inteligencia para atacar la artillería ucraniana, dijo Bendett. A pesar de su pequeño tamaño, la carga explosiva del Shahed parece lo suficientemente potente como para causar daños. En los ataques del lunes, uno de los drones impactó en un centro de operaciones, mientras que otro se estrelló contra un edificio residencial, abriendo un gran agujero y derrumbando al menos tres apartamentos, lo que provocó la muerte de cuatro personas. Bielieskov, del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Ucrania, afirmó que Rusia dirige ahora los Shaheds hacia objetivos civiles en lugar de hacia el campo de batalla porque las fuerzas ucranianas han "aprendido a combatirlos eficazmente", interceptando algo más de la mitad de ellos. Sin un final inmediato a la vista, la carga financiera del conflicto pesará más en Moscú, que no está recibiendo miles de millones en transferencias de armas de las naciones occidentales como Ucrania. A medida que el conflicto se convierte esencialmente en uno de desgaste -quién puede soportar esa carga humana, material y financiera por más tiempo-, será clave encontrar armas más baratas, pero aún potentes. "El Shahed-136 es una versión barata de un misil de crucero, que Rusia no puede producir rápidamente", dijo Bielieskov. Taleblu dijo que es probable que Rusia siga aumentando su capacidad de ataque de largo alcance con aviones no tripulados iraníes. "Esto debería hacer saltar la alarma en Europa y en el mundo", dijo. Las autoridades rusas no han emitido datos sobre el número de misiles disparados durante el conflicto, pero el ministro de Defensa ucraniano afirmó recientemente que Rusia ha utilizado la mayor parte de su arsenal de misiles de alta precisión. Bielieskov admitió que los ataques con drones Shahed suscitan el temor de que las defensas aéreas de Ucrania sean inadecuadas. Pero dijo que su uso -incluso en gran número- no puede revertir los avances de Ucrania en el campo de batalla.