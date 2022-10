Arce ganó las elecciones de 2020 y ahora su principal opositor es el partido azul





19/10/2022 - 08:53:00

El Deber.- Los jefes de Estado Luis Arce y David Choquehuanca, salieron a las calles de La Paz para festejar y recordar su triunfo en las elecciones del 18 de octubre de 2020. A casi dos años de gestión, el MAS a la cabeza de Evo Morales se ha convertido en el principal opositor de su propio Gobierno. Ayer, luego de un acto público, el primer mandatario junto con el vicepresidente llegó a la plaza Murillo de la ciudad de La Paz. Aseguran que fue un acto ‘espontáneo’, organizado por simpatizantes a quienes Arce agradeció por sacarlo de su agenda tradicional para celebrar. “Ni siquiera son dos años que asumimos con el hermano David y hemos avanzado, gracias a la fuerza que ustedes nos dan y que confirman con esta concentración, que nos alienta, nos da vida, nos llena de felicidad y nos llena de la seguridad que nosotros nunca hemos traicionado al pueblo boliviano, ni lo vamos a hacer”, manifestó el presidente. Agregó que, desde su victoria hasta ahora, junto a Choquehuenca trabajaron para superar los embates de la pandemia, resolver la educación y recuperar la economía. Dijo que su triunfo también significó la “recuperación de la democracia para el pueblo”, tras la crisis electoral de 2019. Desde su cuenta de Twitter, Choquehuanca aseguró que hoy emprenden una lucha “contra la división, el odio, la mentira y el racismo”, situación que solo podrá ser superada con la unidad del pueblo, escribió. Ambos discursos se dan en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y el MAS. En los últimos meses, la agenda política se centró en las peleas internas del oficialismo que tuvo desde insultos hasta denuncias penales entre las alas evista y arcista, también denominados renovadores. Para distintos políticos, el principal opositor del Gobierno no es Creemos ni Comunidad Ciudadana (CC) sino Morales, quien no ha parado de cuestionar la gestión de Arce y que, recientemente, ha pedido el cambio de dos ministros “quienes en lugar de ayudar estarían perjudicando al presidente”. Roberto De la Cruz se dirigió a Morales y le dijo: “Evo dejale trabajar a este Gobierno. Evo, en este momento, estás apareciendo como el opositor acérrimo y estás saboteando a tu Gobierno”. El exsenador Lino Villca coincidió con De la Cruz y aseguró que el líder del MAS “está cumpliendo el papel de la derecha”. Sobre la celebración, donde los “Guerreros Azules” volvieron a mostrar su apoyo a los jefes de Estado, el periodista Andrés Gómez sugirió a los funcionarios gritar esa misma consigna: “Lucho, no estás solo”, en el Chapare. “Ahí es donde necesitan saber que Lucho tiene sus ‘guerreros’”, dijo en alusión a que desde ahí vienen los ataques. Según los registros de prensa, las peleas internas surgieron desde la publicación del artículo “El síndrome de hubris y la lucha por el poder” escrito por el exviceministro Freddy Bobaryn, donde se refirió a Evo Morales como el “jefazo”, quien no estaría dando lugar a nuevos liderazgos como los de Choquehuanca. La exautoridad había desvelado, desde ese momento, las peleas internas y desencuentros dentro del oficialismo. En el imaginario colectivo comenzaron a rondar conceptos como “la vieja rosca”, “el ala radical” y “los renovadores”, aunque son términos que ya se manejaban en 2019 dentro de la Asamblea Legislativa. Las disputas fueron creciendo. Primero la pelea fue entre legisladores que solo cruzaban insultos. Luego siguieron las expulsiones del partido a Rolando Cuéllar y Angélica Ponce, quienes conforman el grupo de renovadores. Las fricciones llegaron al extremo de iniciar demandas penales. Cuéllar apareció con dos cartas acusando al MAS de haber recibido dinero supuestamente proveniente del narcotráfico para financiar su campaña en 2014. Las investigaciones no prosperaron y el caso se cerró. El legislador también fue denunciado y salieron a relucir otros procesos en su contra. De esta forma, los frentes en el MAS estaban plenamente identificados. Los evistas, arcistas y choquehuanquistas. El MAS hizo de todo para negar esta división y atinó a concluir que existen “traidores” y “aliados de la derecha” que buscan proscribir al MAS. Las críticas del exmandatario al Gobierno de Arce se iniciaron con sugerencias leves sobre cómo dar estabilidad económica al país. Desde junio a octubre, el ambiente se calentó al punto de pedir el cambio de ministros. En su último programa dominical, que se transmite por radio Kawsachun Coca, Morales fustigó a los ministros Néstor Huanca, de Desarrollo Productivo; María Nela Prada, de la Presidencia; Édgar Pary, de Educación; Iván Lima, de Justicia; Eduardo del Castillo, de Gobierno, y Edmundo Novillo, de Defensa, por supuestas actitudes contra el MAS y la imagen del propio jefe de Estado. “Siento que en el equipo de trabajo de Lucho presidente, no hay mucha conciencia. Yo no sé si por falta de ubicación política, porque los problemas que se presentan acá, en el Trópico, es por culpa de los ministros. Nosotros somos bomberos y el Lucho no reconoce”, agregó. En un año se hicieron al menos tres reuniones de evaluación a la gestión de Arce. Mañana se prevé una reunión política entre el Pacto de Unidad, Evo y Arce para los posibles cambios en el gabinete y para dar fin a las peleas internas a las que Arce prefirió no referirse ante los medios. Elecciones de 2020 Tras la sopresiva celebración de Arce y Choquehuanca en las calles, desde la cuenta de Twitter de la exmandataria recluida en la cárcel, Jeanine Áñez, recordaron que fue el gobierno “constitucional” de la también exsenadora que viabilizó los comicios de 2020. “El 18 de octubre de 2020 se realizaron las elecciones nacionales en Bolivia por Ley aprobada por la Asamblea Legislativa y promulgada por la expresidente constitucional Jeanine Áñez. Fue electo Luis Arce y el exministro del huído cobarde Evo Morales, autor del fraude de 2019”, señala el tuit. Del mismo modo, el exdiputado Amilcar Barral dijo que las elecciones fueron aprobadas por el Legislativo y Áñez “resultado del mismo, fue electo Luis Arce Catacora. ¿Cuál golpe?”, refrendó al MAS.