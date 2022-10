Richter: Circula una lista de 33 traidores a Santa Cruz





19/10/2022 - 08:49:16

La Razón.- El vocero presidencial, Jorge Richter, dio a conocer que circula una lista de 33 personas consideradas como “traidoras” a los intereses de Santa Cruz. Los aludidos denuncian amedrentamiento y el uso de métodos antidemocráticos. Señalan como responsables a los organizadores del paro departamental indefinido. Richter dio a conocer la nómina en el programa Piedra papel y tinta, de La Razón. “Tengo en mi teléfono una lista que está circulando, una lista de los enemigos y traidores a Santa Cruz a tomar en cuenta el 22 de octubre”, dijo el vocero presidencial. “No perdonaremos lo que están haciendo con Santa Cruz, el poder que tienen es efímero”, señala el documento leído por Richter. “Ni perdón ni olvido a estos traidores y vendidos”, agrega. En consideración de Richter, “estas listas, estos miedos que quieren instalar, son la intolerancia de un sector que no se quiere abrir al diálogo y que no tiene reparo en causarle un daño a su misma población”. En la nómina figuran Jhonny Fernández, Mario Cronembold, Jorge Richter, Édgar Montaño, Rolando Cuéllar, Pedro García, José Pomacusi, Anyelo Céspedes, Evo Morales, Álvaro García Linera y Juan Ramón Quintana. Junto a ellos, son nombrados jueces, fiscales, funcionarios públicos, alcaldes y concejales. El diputado Rolando Cuéllar (MAS) advirtió: “Si es que llega a pasarnos algo en el paro, nosotros claramente vamos a culpar a Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo y Vicente Cuéllar y el abogado (del Comité Pro Santa Cruz, Martín Camacho)”. Añadió que presentará una “demanda penal por amenaza de muerte”. El también diputado Anyelo Céspedes (MAS) indicó que “están siguiendo la misma política que tenían ellos para el tiempo del golpe de Estado. No nos olvidemos que en 2019 esa fue su receta, amedrentar a la población, a la gente que pensaba diferente”, dijo. El exministro Hugo Siles considera que estas listas son “una expresión funesta de la máxima radicalidad e intolerancia democrática que tienen las élites, el Comité Pro Santa Cruz y los grupos de poder, que están acostumbrados a este tipo de comportamientos de corte fascista”. Siles señala que estas listas pueden tener como consecuencia formas concretas de violencia. Recordó que, en 2019, Luis Fernando Camacho dijo que había que “sacar la agenda como lo hacía Pablo Escobar, pero solo para anotar los nombres de los traicioneros de este pueblo”.