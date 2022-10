El INRA entregó 2,3 millones de títulos; 1,5 millones son de tierras improductivas





19/10/2022 - 08:46:13

Página Siete.- El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) celebró 26 años de vida y en ese tiempo entregó 2,3 millones de títulos de tierra. Sin embargo, el ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales, informó que 800.000 de esas titulaciones son “unidades productivas” y el resto —1,5 millones, casi el 66% de las tierras tituladas— tendrían que ser revertidas. Gran parte de los títulos de tierras que son improductivas se titularon en el gobierno de Evo Morales. “Hay datos preocupantes y por eso es bueno mencionarlos porque un revolucionario nunca debe esconder sus intenciones. Hay 2,3 millones de beneficiarios que se han titulado, pero en el último censo apenas tenemos 800 mil unidades productivas”, declaró la autoridad ayer en el acto de aniversario del INRA. “Eso significa –agregó la autoridad- que mucha gente tiene el título de la tierra, pero no la trabaja y va a llegar el momento -cuando terminemos de sanear todo- que hay que hacer cumplir la función social para los pequeños productores campesinos y para los hermanos empresarios (...) vamos a hacer cumplir la función económico-social”. Gran parte de estas tierras se titularon durante el gobierno de Evo Morales, ya que en este período, la titulación pasó del 10% al 86%, según el INRA. En el acto de celebración de los 26 años, el director del INRA, Eulogio Núñez, mencionó que hasta la fecha tienen el 90% de las tierras rurales tituladas. “Nace la Ley 1715 y se puso un plazo de 10 años de regularizar la propiedad agraria. Entre 1996 y 2006 en medio de gobiernos neoliberales se avanzó sólo el 10%. Luego viene una marcha del oriente en 2006 y nace la ley de reconducción comunitaria 3545. Se avanzó en la gestión del expresidente Evo Morales y llegó al 86%, del 10% al 86%”, afirmó. Luis Arce asumió la Presidencia y en sus dos años de gestión se llegó al 90% de saneamiento de tierras. “A ese ritmo se va a cumplir el mandato que nos dio el Presidente (Luis Arce en el municipio de) San Julián de que en su gestión vamos a concluir los procesos de saneamiento”. “Nos faltan 10 millones y quedan los más conflictivos, pero se necesita capacidad de diálogo”. Por ejemplo, ayer se entregó la última resolución de la provincia Abel Iturralde, que demoró 14 años porque no podían ponerse de acuerdo. La autoridad informó que al inicio del INRA la distribución de tierras no era equitativa puesto que el 30% se entregaba a indígenas y campesinos mientras que el 70% restante a medianos y grandes empresarios. “Al 90% de saneamiento, ¿quién tiene las tierras rurales? campesinos, interculturales y Bartolinas un 28%; para los 34 pueblos indígenas de las tierras bajas y naciones originarias el 27%; la tierra fiscal, nuestros parques, fuentes de agua y otros el 30%; y la mediana y empresarial el 15%. Cambió la estructura de la tenencia de la tierra” y que ahora las mujeres tienen el 45% de las tierras. Tierras revertidas Núñez informó que en 2021 fueron revertidas estas propiedades. “Se consolidaron 120 mil hectáreas de recortes de latifundios improductivos. Nuestro gobierno va a respetar a los que tengan títulos de propiedad tanto pequeños, medianos y grandes. Lo que no va a pasar es que propiedades ilegales o latifundios improductivos pasen”. El profesional agregó que la Constitución establece que la tierra es “para quien la trabaje” y se debe cumplir la función económica social de los pequeños, medianos y grandes productores. “Las tierras que no cumplen la función económica se van a revertir como latifundios improductivos. Que no se están trabajando el INRA verifica y si no cumplen se revierten”. Sin avasallar Anuncio El director del INRA, Eulogio Núñez, dijo que no se tolerarán avasallamientos en tierras privadas o fiscales. “Se va a empezar a ejecutar este plan de desalojo con auxilio de la fuerza pública. Va nuestro mensaje a todas las personas que de manera ilegal están ocupando predios privados o tierras fiscales, que no se van a tolerar (avasallamientos)”, dijo. Tarea El ejecutivo del INRA explicó que el plan será puesto en marcha de emergencia en coordinación con las organizaciones de pequeños, medianos y grandes productores afectados con el avasallamiento de tierras.