Tras aprehensión de la acusada de rapto, indagan existencia de una organización que roba bebés





19/10/2022 - 08:43:02

Luego de la aprehensión de Marina C. G., presunta autora confesa del rapto del bebé Alex, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que el caso no está cerrado y que se sigue investigando debido a la sospecha de la existencia de una organización criminal dedicada al rapto de bebés. “Este caso para la Policía boliviana no ha concluido, porque tenemos elementos a investigar de manera técnica y científica. Existe una organización criminal decidida a robar bebés en el país”, denunció en conferencia de prensa. El rapto del bebé Alex se dio en agosto y luego de dos días se lo encontró abandonado en una calle de la zona de Miraflores. Este martes se aprehendió a la presunta autora, luego de allanamientos en domicilios en las zonas de Vino Tinto y La Portada. Según la versión de la mujer, habría perdido a su bebé y eso la llevó a tomar la decisión de raptar a Alex para no ser cuestionada por su entorno social; sin embargo, al sentirse presionada lo abandonó, informó el fiscal de La Paz, Williams Alave. Agregó que se continuará con las pesquisas, para descartar o comprobar si la aprehendida tiene relación con el caso del rapto de la bebé Daylin, ocurrido el 23 de diciembre de 2021. ABI