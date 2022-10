Richter denuncia afanes de pre-ruptura institucional en Santa Cruz y bloqueo al diálogo





19/10/2022 - 08:37:44

Los sectores radicales en Santa Cruz, aglutinados en el Comité Interinstitucional, están encaminando su accionar hacia una “pre-ruptura institucional” para acortar el mandato del presidente Luis Arce, y en esa línea están bloqueando cualquier intento de concreción de un diálogo sobre el censo, denunció el portavoz presidencial Jorge Richter. “Están intentado construir un momento de pre-ruptura institucional, están avanzando hacia eso, una pre-ruptura institucional que les pueda configurar la posibilidad de acortar y abreviar el mandato del presidente Luis Arce, de forma tal que ellos puedan, nuevamente, reeditar el modelo 2019 (golpe de Estado)”, afirmó. La posición de Richter surge en respuesta a las declaraciones del gobernador Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo, ambos líderes del Comité Interinstitucional, quienes coincidieron de forma separada en responsabilizar al Gobierno de la violencia y las consecuencias durante el paro que convocaron. Para el sábado, está convocado el inicio de la extrema medida de presión. Camacho afirmó este martes que el paro se mantiene, pero además advirtió: “Decirle al presidente Arce, que tiene estos cuatro días para acatar lo que el cabildo pide. Tiene dos salidas: abrogar antes del paro o durante del paro”. Calvo mantiene la misma línea. “Este momento de pre-ruptura institucional necesita de violencia, necesita de confrontación y requieren indispensablemente, para lograr su objetivo, que la sociedad pueda entrar en un espacio y un tiempo de tensionamiento en Santa Cruz, que luego se pueda lamentar pérdidas de vidas humanas”, advirtió. Richter aseguró que bajo la línea trazada se está bloqueando cualquier intento de apertura de un espacio de diálogo, en el que está empeñado el Gobierno. “Son declaraciones (de Camacho y Calvo) que tienen la intensión de poder abortar cualquier intento de logro de entendimiento que conduzca a la instalación de una mesa de diálogo”, advirtió, no obstante, insistió, que la administración de Arce mantendrá su vocación de entablar un diálogo como lo hizo en todo momento. Como lo viene convocando el Gobierno, Richter insistió que las conversaciones deben darse sin condicionamientos y alejados de cualquier interés político. “Todos los esfuerzos (que conduzcan al diálogo) tienen que llevarse a cabo, en las próximas horas habrá que tomar iniciativas”, aseguró y reiteró que el Gobierno ha insistido en el “diálogo sin condicionamientos, despojados de consignas políticas”. Sobre una lista de "enemigos" de Santa Cruz que estuviera circulando, la autoridad afirmó que es muestra de la intolerancia. "Estas listas no hacen más que reflejar la intolerancia a la no aceptación de voces distintas, la no aceptación del diálogo, el rechazo profundo al libre pensamiento, y fundamentalmente el rechazo a un debate de una voz que te pueda interpelar, y te pueda cuestionar. Es una afrenta contra la libertad misma”, denunció. ABI