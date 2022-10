Del Castillo a Camacho: Que el gobernador de Santa Cruz junto a sus secuaces reflexionen y dejen trabajar





19/10/2022 - 08:33:01

El Deber.- “Esperemos que el gobernador de Santa Cruz, junto a sus secuaces puedan reflexionar y puedan dejar trabajar a todo el pueblo cruceño que se encuentra, lamentablemente, una vez más, bajo la incertidumbre por culpa de estos señores”, indicó el ministro Eduardo Del Castillo, con respecto al paro en demanda por el censo en 2023, que está previsto iniciar el sábado 22. En conferencia de prensa, Del Castillo manifestó que se respeta el derecho a la protesta pero cuando “se vulneran los derechos de terceras personas, como (con) el uso de artefactos explosivos, armas caseras y transgresión de propiedad pública o propiedad privada, necesitamos restringir estos derechos”. No descartó reforzar la actividad policial en Santa Cruz durante los días de paro, “para precautelar el bien mayor”. Argumentó que no se puede ir en contra de la economía y los derechos al trabajo, la alimentación y la educación. “Ahí va a estar su Policía, una vez más, precautelando que no existan enfrentamientos (…) Estamos aquí para generar un escenario de paz, donde todos y cada uno de los bolivianos podamos vivir de manera feliz, sin enfrentamientos”, sostuvo Del Castillo. En la tarde de este martes, el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, en contacto con los medios de comunicación, advirtió que quien trae violencia al departamento es el Gobierno nacional. “La violencia la están generando los ministros, queriendo venir a desbloquear. No hagan absolutamente nada en contra del pueblo, porque todo lo que suceda va a ser netamente culpabilidad del Presidente y de estos dos ministros (Del Castillo y Édgar Montaño), que desconocen el sentimiento y el alma luchadora del cruceño”, señaló Camacho al salir de la reunión con dirigentes de juntas vecinales, que se sumaron al apoyo al paro del 22 de octubre.