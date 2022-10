Juntas vecinales se unen y convocan a un paro pacífico en las rotondas de Santa Cruz





18/10/2022 - 19:25:45

Dirigentes vecinales del departamento de Santa Cruz manifestaron su apoyo al paro indefinido asumido en el Cabildo en demanda del Censo en 2023 y convocaron a todos los vecinos a instalar vigilias pacíficas en todas las rotondas exigiendo un derecho que le corresponde y que brindará mejor calidad de vida para todos los bolivianos. El gobernador Luis Fernando Camacho saludó el respaldo que brindaron las juntas vecinales del departamento y puso como ejemplo a todas que se reúnen para enviar un mensaje de unidad por interés nacional. Así mismo volvió a pedir al Gobierno que reflexione y derogue el decreto supremo 4760 que movió la fecha del Censo para el año 2024. “Nosotros vamos camino a un paro indefinido pidiendo un Censo justo, que arbitrariamente por un decreto fue trasladado a 2024. Los cruceños también somos bolivianos, este es un pedido de todo el pueblo, (señor presidente) abrogue el decreto y evitemos la dura medida, hoy todos nos vestimos con la rojo amarillo y verde, porque la lucha de Santa Cruz es por todos los bolivianos”, indicó Camacho. Más de una treintena de dirigentes vecinales coincidieron en convocar a salir a las rotondas, entendiendo que esta lucha es por el bienestar de todos, para exigir los recursos que les corresponden por ley para tener acceso a un mejor servicio de salud, educación y seguridad ciudadana. Por su parte, Guery Rivera, secretario de las juntas vecinales del distrito 5, dijo que apoyarán el paro acatando el mandato asumido en el Cabildo, en ese sentido recalcó que la movilización será pacífica y pidió no responder a provocaciones de autoridades del Gobierno que han convocado a sus seguidores a incentivar a la violencia con desmanes. Julio Solís, representante de las juntas vecinales de la Pampa de la Isla, dijo que en esta pujante zona saldrá a las rotondas de forma pacífica a luchar por sus derechos, al mismo tiempo pidió al Gobierno dejar de lado su ‘terquedad’ y realizar el Censo. Camacho felicita a benianos que determinaron ir a un paro por el Censo La lucha por el Censo en 2023 va cobrando fuerza en Bolivia, durante la jornada cívicos de Beni han confirmado que el departamento realizará un paro de 24 horas con bloqueo de carreteras el próximo lunes 24 de octubre, exigiendo al Gobierno la abrogación del decreto supremo 4760, siendo así la segunda región que va al paro, seguido de Santa Cruz. Ante esta situación, el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, felicitó la actitud asumida, reconociendo así la medida extrema y el sacrificio que significa parar; sin embargo, resaltó que es la última instancia que le quedan a las regiones ante la actitud negativa por parte del Gobierno en atender y escuchar una demanda justa que arrastran desde hace tiempo. “Felicitar al departamento de Beni por ese valor, por tomar medidas contra los que no quieren darle a cada región lo que se merecen. Estamos conscientes que un paro perjudica, por eso la medida extrema porque hemos agotado todas las instancias, con marchas, dos paros, pero aún así el Gobierno se resiste a escuchar”, indicó Camacho. La primera autoridad del departamento recordó la disposición asumida en el Cabildo, de acatar un paro indefinido hasta que el Gobierno derogue el decreto supremo 4760, realice el Censo en 2023 y entregue los resultados en un plazo no mayor a 120 días. “Necesitamos entrar a un pacto fiscal y una redistribución de los recursos antes de un nuevo proceso electoral, en la misma línea, necesitamos contar con una redistribución de escaños”, acotó. De igual manera, Camacho aludió a la oferta de parte del Gobierno que señalaba estar predispuesto al diálogo sin condicionamientos de por medio, con lo que la autoridad recordó la reunión que sostuvieron por más de 10 horas en predios de YPFB, cita que terminó con una ronda de declaraciones que faltaban a la verdad y atacaban al departamento. “Salieron y mintieron, despreciaron el trabajo realizado por la UAGRM, la basurearon, dijeron que nadie dijo nada sobre la propuesta del Censo en 2024. Entonces estamos cansados de las mentiras del Gobierno, no hay voluntad política, diálogo es lo que más hemos querido”, concluyó.