Hallaron un pez de 2.720 kilos: Es el más grande conocido hasta el momento

18/10/2022 - 18:27:02



Infobae.- En diciembre pasado, los isleños de Faial, en los Azores, Portugal, recibieron una visita completamente inesperada. Por las costas de una de sus playas sobre el océano Atlántico apareció el pez más grande visto hasta el momento.

Se trata de un pez luna, de la familia de los mola mola, que pesó 2.720 kilos aproximadamente -el peso de un auto modelo SUV- y midió poco más de tres metros. Esta especie pertenece a los osteíctios ya que tiene un esqueleto óseo -a diferencia de los tiburones y rayas que son cartilaginosos- y es el más grande registrado hasta el momento.

“Es muy raro encontrar peces grandes por estos días dada la sobrepesca y la degradación de su hábitat”, afirmó la ecologista marina en la Universidad de Rice, Kory Evans, quien no participó del hallazgo.



Sin embargo, José Nuno Gomes-Pereira, biólogo marino en la organización Atlantic Naturalist y coautor del paper donde se documentó el hallazgo afirmó a The New York Times que “no se trata de un ejemplar anormal cuyo gran tamaño se debe a una mutación genética” sino que, por el contrario, explicó que “estas especies puede llegar a este tamaño. Finalmente, hemos logrado ver y dimensionar a uno. Hay más de estos monstruos allí afuera”.

El cuerpo del animal apareció flotando en las costas de los Azores y, tras ser detectado por pescadores locales, se dio aviso a un grupo de científicos de la ONG y a las autoridades encargadas de la biodiversidad marina. Los especialistas procedieron a remolcar el cuerpo hasta el puerto de Horta, donde fue puesto en el suelo con la ayuda de un montacargas.

Allí, el animal ya muerto fue sometido a una serie de investigaciones y tanto el doctor Gomes-Pereira como sus colegas pasaron horas examinando su cuerpo, el contenido de su estómago y repasando sus medidas. A la hora de examinar sus órganos, el equipo tuvo la difícil tarea de cortar su piel que, según descubrieron, tiene un grosor de casi 20 centímetros.