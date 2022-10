Asamblea de la Paceñidad asumirá una posición sobre el censo el viernes





18/10/2022 - 18:19:52

El alcalde Iván Arias aseguró este martes que la Asamblea de la Paceñidad, que se realizará este viernes en Palacio Consistorial, tomará una posición como municipio sobre el censo y aseguró que de la reunión participarán representantes de 75 instituciones, entre organizaciones sociales, cívicas, académicas y empresariales de La Paz. La principal propuesta que será analizada en la Asamblea es la decisión de impulsar el censo para que sea realizado en octubre de 2023. “Todo esto vamos a explicar en la Asamblea de la Paceñidad, pero además hay sectores sociales que están pidiendo algunas otras medidas y la Asamblea va a tomar una posición con relación al censo”, dijo Arias a la Red Uno.

El burgomaestre detalló algunos de los pedidos que ya le fueron transmitidos por parte de organizaciones sociales del municipio, como el de sumarse al paro que se iniciará este fin de semana en Santa Cruz o realizar movilizaciones de protesta. “Hay planteamientos que vienen de que nos sumemos al paro de Santa Cruz, que se hagan movilizaciones, concentraciones, pero para eso es la Asamblea, no tomar una solución unilateral, sino consensuada con toda la institucionalidad paceña”, informó el burgomaestre a tiempo de enfatizar que las medidas que se asuman “después serán obligatorias de cumplir”.

El alcalde puso una vez más sobre el tapete la necesidad de llegar a un acuerdo nacional que permita evitar la confrontación entre las regiones y el Gobierno. Y para lograr consensos, Arias insistió una vez más en la necesidad de organizar una cumbre donde se debata con argumentos técnicos la fecha de la consulta y las consecuencias poscensales. “Nuestra línea es buscar consenso en este tiempo para que nos pongamos de acuerdo en la fecha del censo. La Paz tiene una propuesta que es octubre de 2023, ni en el primer semestre de 2023 ni en el primer semestre de 2024, sino el último semestre de 2023 como un momento de reencuentro que es posible hacerlo”, dijo Arias. El alcalde de La Paz reiteró que el censo no es un problema exclusivo de regiones como Santa Cruz, que anunció tiempo atrás la realización de un paro indefinido de actividades a partir de este sábado, sino que atingen a todos los municipios dado que de los resultados de la consulta se definirá la distribución parlamentaria y de recursos por coparticipación tributaria e IDH. “Lo que nosotros planteamos es una cumbre nacional, el censo no es un problema entre el Gobierno y Santa Cruz, es de todos los bolivianos, todos hablan de diálogo pero nadie cede. Tenemos que ver el efecto posterior con el tema de distribución de diputados, recursos y padrón electoral, eso requiere de un acuerdo nacional. Yo voy a insistir en el censo 2023 y para ello una cumbre nacional para discutir los problemas que hacen al censo”, añadió Arias.