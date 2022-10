MAS: Sala Penal confirma sentencia de 2016 contra Manfred; Alcalde apela por tercera vez





18/10/2022 - 18:11:04

Opinión.- La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba ratificó una sentencia de 2016, la cual establece una condena de cinco años de reclusión en el penal de San Sebastián Varones para el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, por el delito de enriquecimiento ilícito. Ello, después de que esta instancia declarara improcedente la segunda apelación de la defensa del exprefecto y actual Alcalde, informó el asambleísta de la bancada del MAS, Juan Carlos Irahola. En respuesta y de forma inmediata, el jueves pasado, se conoce que la defensa de Reyes Villa apeló por tercera vez la sentencia, bajo la figura de casación. Sin embargo, en vista de una segunda ratificación de la sentencia contra Reyes Villa, Irahola pidió tramitar su cumplimiento. En esta línea, instó al Concejo Municipal a “tomar las acciones que corresponden”. “Vamos a pedir a las instancias llamadas por ley, existiendo ya una sentencia en segunda instancia, ¿qué corresponde?, la acción de cumplimiento de la sentencia y de pena”, aseveró al respecto. ANTECEDENTES El 5 de septiembre de 2016, el Tribunal de Sentencia N°6 de la Capital emitió la sentencia N°37/2016, donde se establece que Reyes Villa sería autor del delito de enriquecimiento ilícito. Por este delito se le impone la pena de privación de libertad, a cumplirse en el penal de San Sebastián Varones por cinco años. Además, le impone penas “accesorias” de inhabilitación para ejercer la función pública, por cinco años y una multa de 250 días, a razón de 2 bolivianos por día. Esta sentencia fue apelada tres veces por la defensa de la primera autoridad del municipio. Entre los argumentos presentados por la defensa legal de Reyes Villa figuran que cuando este se desempeñaba en su cargo como alcalde y luego prefecto de Cochabamba (2008-2009), el delito de enriquecimiento ilícito “no existía como figura jurídica”. A ello se suma que no puede ser juzgado por un juzgado ordinario, sino por un caso de corte. Además, él se encontraba fuera del país, razón por la cual no fue notificado en su domicilio. Irahola cree que la tercera apelación de Reyes Villa sería una “chicana jurídica para alargar el cumplimento de su sentencia”. OPINIÓN intentó obtener la versión del secretario administrativo y financiero de la entidad municipal, Mauricio Muñoz. Sin embargo, no obtuvo una contestación.