Britney Spears quiere ver a su padre bajo la misma tortura que le ocasionó





18/10/2022 - 16:01:26

Britney Spears declaró que sintió que su papá, Jamie Spears , estaba “tratando de matarla” durante su tutela. En un audio de dos minutos que compartido a través de su perfil de Twitter, la cantante recordó que le practicaron tres resonancias magnéticas antes de que la enviaran a un centro de salud mental a principios de 2019. “Todo esto no tenía sentido”, dijo Britney sobre cada examen que le fue practicado. “Todo el asunto no tenía sentido.“No entendí el aislamiento, las enfermeras, los exámenes de sangre, la comunicación constante”, continuó la ganadora del Grammy, y señaló que pensó que podría haber estado recibiendo tratamiento para el cáncer. Britney aclaró: “Estoy bien. Estoy viva.Lo más difícil es saber que solo estaban siendo malos y que realmente sentí que mi papá estaba tratando de matarme. Y espero que arda en el maldito infierno”, recalcó. La estrella del pop tuiteó que "cree en las consecuencias" para su padre, quien fue su tutor desde 2008 hasta su suspensión en 2021. “Mi deseo es llevar a mi padre a un lugar, quitarle su auto, quitarle su casa, quitarle la puerta a la privacidad”, escribió Britney, enumerando todo lo que ella sufrió durante la tutela. “Sentarlo los 7 días de la semana de 8 de la mañana a 6 de la tarde, hacerle preguntas y que la gente lo trate como si fuera una experiencia científica, controlando su comida, sin teléfono, que las enfermeras lo observen mientras se baña y se viste”. La estrella de ‘Crossroads’ señaló que quiere “ver cómo (Jamie) se sentiría” en esas circunstancias. “No veo cómo pueden alejarse tan fácilmente y salirse con la suya con lo que me hicieron. El mundo me ha demostrado a mi y al mundo solo que gana la crueldad”, concluyó. Jamie, de 70 años, ha negado haber actuado mal durante todo el tiempo que duró la tutela de Britney, afirmando en repetidas ocasiones a través de sus abogados que “ama a su hija” y actuó con las mejores intenciones de ayudarla. A principios de este mes, Britney acusó a su papá a través de Instagram de tratarla como un "maldito perro". Además, también criticó a su mamá, Lynne Spears, y rechazó sus disculpas. Britney ha criticado abiertamente a sus padres desde su testimonio en la corte en junio de 2021, en el que afirmó que tenía prohibido casarse y tener un bebé, entre otras acusaciones. Su tutela terminó casi cinco meses después de la explosiva audiencia. Desde el fallo del juez, Britney se casó con Sam Asghari y está tratando de formar una familia con el actor. Aunque la pareja concibió a su primer hijo juntos en abril, Britney anunció que sufrió un aborto espontáneo.