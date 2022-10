Cuatro hombres salieron en bicicleta durante la noche y aparecieron desmembrados en un río: Oklahoma





18/10/2022 - 12:16:39

Cuatro hombres de Oklahoma que fueron vistos por última vez montando en bicicleta hace más de una semana fueron baleados y desmembrados, reveló la policía de Okmulgee este lunes. El jefe Joe Prentice dijo que los cuerpos encontrados la semana pasada en el río Deep Fork son los de los cuatro amigos desaparecidos: Mark Chastain de 32 años, Billy Chastain de 30, Mike Sparks de 32 y Alex Stevens de 29 años. Se cree que los hombres salieron de una casa en Okmulgee en bicicleta la noche del 9 de octubre. El jefe de policía dijo que la causa oficial de la muerte estaba pendiente aún por ser esclarecida, pero que los cuatro hombres tenían heridas de bala y que sus cuerpos habían sido desmembrados. La policía entrevistó el viernes por este caso a un hombre que es dueño de un depósito de chatarra en el área, pero este sujeto ahora ha sido reportado como desaparecido y podría tener tendencias suicidas, dijo Prentice. No se han presentado cargos. Los cuerpos fueron descubiertos el viernes después de que un transeúnte vio algo sospechoso en el río cerca de un puente, dijo la policía. Las bicicletas aún no han sido encontradas, dijo Prentice. Todos los hombres eran de Okmulgee, una zona que tiene una población de alrededor de 11.000 habitantes y está a unas 40 millas (65 kilómetros) al sur de Tulsa. La policía anunció haber abierto una investigación por asesinato tras el hallazgo de los cuatro cuerpos desmembrados en un río de Oklahoma, en el centro de Estados Unidos. Los investigadores encontraron por su parte indicios de “un episodio de gran violencia” en un vertedero de la ciudad y buscan información sobre el propietario de un terreno cercano. Este hombre, a quien por el momento no se considera sospechoso, desapareció el viernes, precisó el jefe de la policía en rueda de prensa. Según él, las cuatro víctimas planeaban “un acto criminal” cuando desaparecieron.