Policía interviene borrachera en la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia de Potosí





18/10/2022 - 12:06:38

Página Siete.- El vocal Vladimir Velásquez y otros funcionarios de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Potosí fueron sorprendidos ayer en estado de ebriedad, luego de haber festejado un cumpleaños durante el horario laboral y con bebdas alcohólicas. En el ambiente público se observó a un servidor que se quedó dormido en uno de los sillones que hay dentro de la oficina del vocal. En el video publicado por el periodista Erwin Valda, de la página El Federal, se evidencia el momento en que el vocal Velásquez y personal auxiliar intentan mostrarse sobrios, aunque apenas podían articular las palabras o mantenerse en pie. “Perdón, si uno tiene apariencia o no, no en ningún momento estuvimos bebiendo. No lo voy a dejar pasar, va a disculpar, es mi despacho y voy a trabajar, no oculto nada y ustedes están vulnerando el derecho a la intimidad”, se le escucha decir a Velásquez, quien hablaba con evidente dificultad por su estado de ebriedad.

El periodista afirmó que la autoridad judicial no le dejaba pasar hasta su oficina, porque en el ambiente estaban otros dos funcionarios, la secretaria y su auxiliar, este último en estado de ebriedad, tanto que no podía ni pararse. Hasta el lugar se dirigieron efectivos de la Policía, quienes trasladaron sólo a los dos funcionarios hasta las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Potosí. Mientras que el vocal se retiró del lugar tras ver que el periodista le hacía un seguimiento. Hasta las oficinas públicas también se dirigieron funcionarios del Consejo de la Magistratura, de la que se espera se pronuncie sobre el caso, tomando en cuenta que el consumo se hizo en instalaciones públicas y en horario laboral. En la oficina quedaban restos de una torta con el escudo del club inglés Arsenal, restos de vómitos y el desorden que dejaron los servidores que participaron del festejo.