Presidente, tiene cuatro días, le dice Camacho a Arce mientras el transporte urbano y pesado se suma al paro





18/10/2022 - 11:58:17

El Deber.- Unos cuantos minutos antes de las 11:00 de este martes, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se refirió al paro indefinido que busca que el censo sea en 2023 y no en 2024. La primera autoridad departamental, que en la conferencia de prensa estuvo acompañada de representantes del transporte urbano y pesado, le dijo al presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, que tiene dos opciones: abrogar el Decreto Supremo 4760 antes o durante la protesta, dando por sentado que la misma se llevará a cabo a partir del sábado. Apoyo del transporte urbano y pesado Dirigentes del transporte urbano como del pesado confirmaron su apoyo al paro indefinido por el censo que prevé iniciar este sábado 22 de octubre. Aseguran que más de 100.000 unidades paralizarán actividades en la urbe cruceña; mientras que otro tanto se encargará de bloquear las principales carreteras del país. Juan Yujra, dirigente del transporte pesado, afirmó que su sector apoyará el paro indefinido por el censo a partir del 22 de octubre. “Porque hay una decisión que se tomó en el Cabildo y además de ser transportistas también somos ciudadanos, que no solo necesitamos carreteras, sino también escuelas, hospitales y otros servicios”, remarcó. Agregó que entre sus colegas se encargarán de bloquear la frontera y algunos puntos de las carreteras. “El Gobierno no quiere ceder y para nosotros es importante el censo para tener seguridad en las carreteras”, apuntó. Por su parte, Carlos Mamani, representante del transporte en la ciudad (taxis, mototaxis, minibuses, trufis) aseguró que son más de 100.000 unidades las que paralizarán sus actividades desde el sábado. “Estamos de lado del pueblo y si no tenemos una respuesta clara del gobierno para anular ese decreto que posterga el censo, este sábado vamos a unirnos al paro indefinido”, confirmó, a tiempo de subrayar que las bases del transporte están latentes y "vamos a salir nuestro derecho ciudadano". De su lado, el representante del transporte urbano, Mario Guerrero confirmó que se reunió en la mañana con representantes del Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Comité Interinstitucional por el Censo. Sin embargo, la determinación del sector se conocerá el día viernes, a solo horas de iniciarse el paro indefinido. "Nosotros estamos a favor de la demanda por el Censo, nos interesa saber cuántos somos, cuáles son las necesidades del pueblo. Con lo que no concordamos es con el paro indefinido, tenemos deudas y compromisos qué cumplir", apuntó. El Comité Interinstitucional Manfredo Bravo, coordinador técnico del Comité Interinstitucional, en El Deber Radio reveló que la solución al paro indefinido está en manos del gobierno nacional y la predisposición para abrogar el Decreto Supremo que posterga la realización del censo. "Es cuestión que el Gobierno decida abrogar esa norma y en base a una mesa técnica, con una propuesta clara determinar una nueva fecha", resaltó la autoridad, a tiempo de remarcar que intensiones de diálogo hay varias, pero todas apuntan a la voluntad política de Ejecutivo Nacional. En cuanto a la elección de la fecha de inicio del paro indefinido, 22 de octubre, resaltó que se tomó en cuenta los 21 días de paro de la última medida extrema que se tomó el 2019. "Justo el cabildo coincidió con el último día de septiembre y de ahí se le dio 21 días de octubre", señaló. Desde el Gobierno Entre tanto, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño reveló que ha estado en reuniones con varios sectores en el departamento cruceño y que en ningún lado quieren paralizar las actividades. “Es más, todos quieren trabajar, todos quieren vivir en paz, no quieren violencia, quieren progresar”, afirmó. El ministro indicó que los bolivianos en todo el territorio nacional tienen derecho a transitar libremente. "En Santa Cruz ya sabemos quienes son los violentos, ya tienen gente contratada en las rotondas. Lo que buscan es generar violencia, enlutar a las familias bolivianas", dijo Montaño refiriéndose al paro indefinido. En esa misma línea, los trabajadores fabriles condenaron y responsabilizaron al Comité Cívico por los efectos que pueda acarrear el paro indefinido por el censo. "Los trabajadores no permitiremos ningún tipo de descuentos de vacaciones, salarios y todo lo que pueda comprometer el cálculo del aguinaldo 2022", resaltaron en conferencia de prensa, afirmando que una medida extrema como ésta afecta a grandes, medianos y pequeños empresarios.