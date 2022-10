Alemania afirma que Putin no dará un paso atrás y reitera su apoyo a Ucrania





18/10/2022 - 11:38:25

DW.- "Nos oponemos de manera permanente a la agresión de Rusia", dijo la ministra alemana de Exteriores este martes (18.10.2022), en Berlín, al inaugurar el Foro Sobre Política Exterior organizado por la Fundación Körber, que se celebra este año bajo el título "El precio de la paz: repensar la seguridad para Alemania y Europa". Según Baerbock, el presidente ruso, Vladímir Putin, "no quiere volver atrás", por lo que en Europa no se trata de "la seguridad con la Rusia de Putin sino ante la Rusia de Putin". En lo que respecta a aquellos que abogan por negociar, recordó que esta "actitud ingenua" falló ya en 2014, con la anexión rusa de Crimea y el proceder ruso en el Donbás, que Baerbock calificó de "anticipo" de la actual guerra de agresión rusa. Baerbock afirmó que los socios pueden confiar en Alemania y que, en caso necesario, defenderá cada centímetro del territorio de la Alianza. En ese sentido, declaró que "la seguridad de los Estados bálticos, la seguridad de Europa del Este, es la seguridad de Alemania". La población del centro y del este de Europa ya sabe hace tiempo que "nuestra seguridad es frágil, la paz es valiosa" y que "al mismo tiempo podemos estar agradecidos de vivir como unión pacífica en la OTAN y sobre todo en la UE", señaló.



Aseguró que Alemania seguirá apoyando a Ucrania a nivel político, económico y humanitario, pero "también con armas", porque en la lucha por su supervivencia, Ucrania defiende también la libertad europea. Agregó que "la solidaridad y la cooperación no son fines en sí mismos", sino "la respuesta de Europa a la brutal guerra rusa". Por otro lado, subrayó la necesidad de aprender de los errores de las últimas décadas en lo que respecta a la política hacia Rusia. "La dependencia económica unilateral nos hace políticamente vulnerables al chantaje" y "ahora debemos asegurarnos de no volver a cometer ese error, es decir, debemos tenerlo en cuenta también en nuestra política hacia China", dijo. El ministro estonio de Exteriores, Urmas Reinsalu, señaló en la misma línea que "no habrá seguridad en Europa si el régimen de Putin sigue en el poder". Agregó que el objetivo del presidente ruso es lograr la superioridad sobre Occidente y sus valores democráticos. El ministro subrayó que las sanciones son un medio de presión para acabar con esta guerra y en este sentido señaló que todavía "no han alcanzado la dimensión que deben", al tiempo que destacó la importancia de un continuado aislamiento de Rusia.