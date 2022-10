Créditos de la banca privada superaron los $us 27.500 millones a agosto





18/10/2022 - 11:17:39

A agosto de este año, la cartera de créditos de la banca privada llegó a $us 27.549 millones, con un crecimiento de 7,4% a 12 meses, destacó la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), en un informe. “Asoban destaca que, a agosto de 2022, la cartera de créditos alcanzó $us 27.549 millones, con un crecimiento a 12 meses de 7,4% ($us 1.891 millones)”, señala el reporte de la entidad privada, respecto a las principales cifras del sector bancario. De acuerdo con el reporte institucional, la cartera de créditos es el principal activo del sector bancario y al octavo mes del presente año este activo se situó en un total de $us 41.241 millones. Por tipo de crédito, el microcrédito, el consumo y el dirigido a PyME registraron mayor crecimiento, 9,6%; 8,6%; 7,6%, respectivamente. En términos de volumen, el microcrédito aumentó $us 662 millones en los últimos 12 meses. La banca privada apoya a través de sus servicios a todos los sectores de la economía, pero las actividades que más aportaron al crecimiento de la cartera fueron construcción y servicios inmobiliarios, agropecuaria e industria manufacturera, respectivamente, “siendo los sectores más importantes en términos de recepción de colocaciones”. Por destino del crédito, el crecimiento de la cartera estuvo concentrado en los sectores regulados (productivos y vivienda de interés social). La cartera destinada a los sectores productivos registró un crecimiento interanual de 9,7% y la cartera de vivienda de interés social de 6,8%. El sistema bancario alcanzó una proporción de 63,9% de su cartera en los sectores productivo y de vivienda de interés social, manteniéndose por encima de la meta establecida por la regulación (60%). Hasta agosto de 2022, el índice de morosidad fue 1,9%, manteniéndose reducido, aunque su tendencia muestra aumento con relación a gestiones pasadas, lo que puede asociarse con los efectos persistentes de la pandemia del Covid-19 en algunos sectores de la economía. Por otro lado, la Asoban destaca que el ahorro de empresas y familias se mantiene, aunque el ritmo de crecimiento observado a agosto fue menor al de meses pasados. Los depósitos registraron un crecimiento de 5,9%, equivalente a $us 1.632 millones, lo que permitió que el saldo alcance a $us 29.465 millones, manteniéndose en “niveles históricamente altos”. El dinamismo de las captaciones refleja el comportamiento de los diferentes tipos de depósitos. Tanto aquellos en depósitos a plazo fijo, depósitos a la vista y cajas de ahorro, registraron crecimiento de 7,5%; 4,9% y 4,7%, respectivamente, como principales fuentes de captación. “Los indicadores presentados por la Asoban, en su 65 aniversario, dan cuenta de su salud, fortaleza y solvencia, resultado de la eficiencia de gestión que caracteriza al sector y las acciones adoptadas para sostener el crecimiento y continuar contribuyendo al crecimiento del país”, resaltó la institución que aglutina a las financieras que operan en el país. ABI