Arce conmemora victoria electoral de 2020 y afirma que la derecha golpista no pasará





18/10/2022 - 08:52:38

El presidente Luis Arce Catacora conmemoró este martes la victoria electoral del MAS-IPSP que, en 2020, devolvió la democracia a Bolivia y afirmó que, con la unidad del pueblo boliviano, organizado y movilizado, “la derecha golpista no pasará”. “Hace dos años, la lucha y conciencia profundamente democrática del pueblo boliviano, movilizado en todo nuestro país, nos devolvió la democracia, pero también la esperanza, la paz y la estabilidad. Con más del 55% de los votos, #Bolivia le dijo ¡basta! a los golpistas”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales. Luego de la postergación en al menos cuatro oportunidades, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fijó para el 18 de octubre de 2020 las elecciones generales. En un contexto donde el país transitaba por la pandemia del Covid-19 y el pueblo pagaba el costo del confinamiento que decretó el gobierno de facto, el binomio del MAS-IPSP, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, logró el respaldo del 55,11% de los votos. Con el respaldo de 3.394.052 de electores el MAS-IPSP volvió a dirigir el país con la misión de reconstruir la economía nacional, impactada por la desastrosa administración del régimen de facto que desfalcó las arcas del Estado. “Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza”, señaló Arce aquella madrugada del 19 de octubre de 2020, luego de conocer los resultados en boca de urna de las encuestadoras que confirmaron la victoria del MAS-IPSP. Dos años después de aquella victoria, el Gobierno nacional apuesta por mantener los niveles de crecimiento que se registraron en 2021, con la política de la industrialización con sustitución de importaciones y potenciando la demanda interna. El presidente afirmó en sus redes sociales que el “horizonte vuelve a ser claro, retornamos a la senda del crecimiento con justicia social” y aseguró su convencimiento de que, “con la unidad del pueblo boliviano, organizado y movilizado, ¡la derecha golpista no pasará! #DefendamosLaDemocracia”. ABI