Reportan 3 bloqueos en Santa Cruz, Cochabamba y Potosí





18/10/2022 - 08:45:12

Página Siete.- Cuando faltan cuatro días para el anunciado paro indefinido de los cívicos, tres conflictos siguen activos. En el Valle Alto de Cochabamba se instaló ayer un bloqueo en la vía antigua a Santa Cruz contra del intento de la Gobernación de trasladar un botadero de basura a esa región. En Potosí, los mineros de Andacaba cumplieron su octavo día de bloqueo y en la región cruceña los pobladores de Buena Vista bloquean la vía Santa Cruz-Cochabamba en contra de una ley departamental. Los habitantes de los municipios de Tolata, Cliza, Villa Rivero y Toco bloquean desde ayer la ruta antigua a Santa Cruz en contra del proyecto de la Gobernación de Cochabamba y el municipio de Sacabamba de trasladar un botadero de residuos sólidos de la capital valluna a territorio sacabambeño, región vecina de las zonas ahora movilizadas. El alcalde de Sacabamba, José Luis Roque, y personeros de la Gobernación intentaron ayer convencer a los bloqueadores de levantar la medida, pero fracasaron en sus llamados al diálogo. “Yo no firmé ningún convenio para el traslado (del botadero), solo para un estudio de suelos, pero no firmé nada para un avance de obras, eso quiero que entiendan”, reclamó Roque. Frenan diálogo, sigue bloqueo Representantes del Ministerio de Minería pidieron anoche 48 horas de plazo a los mineros de Andacaba, en Potosí, para analizar las demandas que presentaron ayer en la mesa del diálogo en la Villa Imperial, no obstante el bloqueo de la vía hacia Oruro y La Paz continúa. El diálogo instalado entre los trabajadores de la minera Andacaba y autoridades nacionales del área minera no logró responder a las demandas de los movilizados, por lo que se mantendrá el bloqueo de la carretera Potosí-Oruro, al menos hoy y mañana también. El secretario ejecutivo del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Andacaba, Jesús Choque, informó a El Potosí que los funcionarios gubernamentales no respondieron positivamente a la demanda de que se ponga en marcha la mina. Unos 300 mineros de Andacaba piden el pago de ocho meses de sueldo y la reactivación de esa mina ubicada a 49 kilómetros de la ciudad de Potosí. En Santa Cruz Vecinos del municipio de Buenavista, del departamento cruceño, cerraron ayer la carretera Santa Cruz-Cochabamba por 24 horas en contra de la ley departamental 208 que paraliza la construcción de la ruta Santa Cruz-Las Cruces-Buena Vista, que pretende llevar adelante el Gobierno. La zona movilizada es un bastión del MAS. Los pobladores están en contra de la declaratoria de la Gobernación de Santa Cruz como Área de Conservación Natural al sector Güenda-Urubó, que impedirá que el Ministerio de Obras Públicas construya una carretera por esa región. A la medida de presión se sumaron lugareños del municipio de Porongo, Las Cruces y comunidades afectadas con la paralización de la carretera. El alcalde de Buena Vista, Teodoro Gonzales, es militante del Movimiento Al Socialismo (MAS), que está en contra del paro cívico. Buena Vista forma parte de la Asociación de Municipios de Santa Cruz, entidad que rechazó el paro indefinido.