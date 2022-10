Richter dice que no es conveniente que Arce se refiera a denuncias de Evo porque es un momento sensible





18/10/2022 - 08:39:18

Correo del Sur.- El vocero Presidencial Jorge Richter indicó que el primer mandatario del Estado, Luis Arce, no se referirá a la denuncia que hizo el expresidente y líder político del MAS, Evo Morales, sobre el supuesto grupo denominado “Pachajcho” que se organiza para atacarlo desde el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor del Ejército. “No es conveniente, el Presidente no lo va hacer, el tener que referirse a estos temas de manera pública, porque las labores del Presidente, hoy en este momento, que es un momento sensible por lo que se está tratando de construir desde los sectores de oposición, desde las movilizaciones. El Presidente está abocado a ello”, explicó Richter al ser consultado sobre la denuncia que hizo Morales la jornada de este domingo. El líder político del Movimiento Al Socialismo (MAS) y dirigente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba denunció este domingo en su programa radial que el Ministerio de Defensa y el jefe del Estado Mayor del Ejército organizaron un grupo denominado “Pachajcho” para perseguirlo con militares expertos en pinchazos telefónicos y seguimientos personales que ya fueron descubiertos. Asimismo, agregó que en la actualidad enfrenta a dos agencias de inteligencia: uno, los medios de comunicación de la derecha que “son peor que la bomba atómica”; y, dos, el Gobierno de su propio partido. Precisó que militares patriotas en servicio activo, y gente sana que hay en los distintos ministerios, le alertaron que será objeto de pinchazos telefónicos. Richter sostuvo que esos temas se tendrán que abordar en una reunión con la alta dirigencia del MAS donde deberían estar el Presidente y Vicepresidente del Estado. El senador del mismo partido político Félix Ajpi indicó que si Morales se siente o es perseguido debería presentar una denuncia ante el Ministerio Público para que inicie las investigaciones porque nadie tiene que atentar en contra de un ciudadano. “Tendría que denunciar al Ministerio Público, porque nadie puede ser perseguido, ni atentar en sus derechos, en su movilización, (tampoco) en su transitar libre en alguna avenida; por lo tanto, si yo me siento perseguido, noto algo, pues hago la denuncia a la Fiscalía, ellos se van a encargar de quienes están atentado, nadie puede atentar contra nadie”, argumentó el legislador.