El paro gana apoyo, pero sectores esperan solución al filo del plazo





18/10/2022 - 08:34:59

El Deber.- Cuando faltan cuatro días para el inicio del paro indefinido en Santa Cruz, son más los sectores que apoyan la medida de presión, pero sin perder la esperanza de que se pueda dar una solución al filo del plazo. El viernes 21 de octubre se cumple el plazo dado por el Cabildo al Gobierno nacional para que se abrogue el Decreto Supremo 4760, que determina que el Censo de Población y Vivienda se desarrolle en 2024. El primer vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, dijo que, como sector productivo todavía tienen la esperanza de que pueda haber una solución al tema censo, ya que, en los últimos días, instituciones como la Iglesia Católica, han realizado un llamado al diálogo para que el censo se pueda hacer en 2023. “Cumpliremos el mandato del cabildo, que ratifica la realización de un paro indefinido a partir del próximo sábado, si es que no se define la realización del censo en 2023. Estamos analizando cómo vamos a participar en estas acciones si es que no llegamos a una solución hasta este viernes”, complementó. A su vez, el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Adrián Castedo, también ratificó su apoyo a la medida de presión. “Como sector ganadero siempre hemos estado al lado del pueblo. El Cabildo ha sido claro, hemos llamado a un diálogo y la Iglesia también, por lo que esperamos que esto se logre solucionar”, acotó. El dirigente del transporte pesado, Juan Yujra, dijo que, de ratificarse el paro, su sector apoyará la medida de presión bloqueando, con sus camiones, no solamente las carreteras interprovinciales e interdepartamentales, sino también la frontera. Además, agregó que, mientras articulan la medida con el sector de los transportistas, también se está coordinando con otras organizaciones gremiales que coadyuvarán desde el 22 de octubre en las distintas poblaciones que quedarán aisladas. La semana pasada, el ejecutivo departamental de la Federación de Trabajadores del Comercio Minorista, Roger Lavadenz, dijo que a pesar de las pérdidas económicas que ocasione el paro indefinido, su sector lo acatará. “Esperemos que el Gobierno anule ese decreto que determina la realización del Censo en 2024 para negociar, desde cero, una nueva fecha y no con presión”, sostuvo el dirigente de los comerciantes, que además informó que se pedirá una reunión con los cívicos para poder vender hasta el mediodía en los días de paro. Evalúan posición El dirigente del transporte urbano, Mario Guerrero, indicó que su sector está de acuerdo con la realización del censo en 2023, pero aún no han tomado una posición si acatarán o no el paro indefinido desde el próximo sábado.



“El viernes tendremos una reunión donde fijaremos nuestra posición, pero no perdemos la esperanza que los representantes de ambas partes lleguen a un acuerdo, porque sería un perjuicio para todos”, dijo Guerrero. Representantes de la Federación de Transporte 16 de Noviembre, a nivel departamental, rechazaron el paro convocado y solicitaron al Gobierno nacional que les brinden las garantías necesarias para poder salir a trabajar. Por otro lado, en un pronunciamiento emitido ayer, los alcaldes que conforman la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) rechazaron el paro indefinido. En el mismo encuentro, el alcalde Jhonny Fernández dijo que espera que en las próximas horas se generará un diálogo y que espera que “salga humo blanco”. Finalmente, el dirigente del Magisterio Urbano de Santa Cruz, Osman Cabrera, informó que se planteará la opción de pasar clases virtuales en los días que dure el paro en el departamento, para que los estudiantes no se perjudiquen al final de la gestión, que está muy cerca. “Los maestros nos encontramos en una situación compleja, primero apoyamos la demanda, que el censo se realice lo antes posible, pero también estamos a finales de una gestión escolar donde hay que tomar exámenes finales, por lo que resulta complejo parar las actividades en estos días. Por eso vamos a plantear la opción de las clases virtuales”, dijo el secretario ejecutivo del Magisterio Urbano.