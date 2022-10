El régimen de Irán enviará a prisión a la atleta que participó sin hiyab en una competencia





Infobae.- Elnaz Rekabi, la escaladora que participó ayer en el Campeonato Asiático en Corea del Sur sin hiyab, se encuentra retenida por el régimen iraní y será transferida directamente a la prisión de Evin desde el aeropuerto, según reveló IranWire. Reza Zarei, el jefe de la Federación de Escalada de Irán, la habría engañado para que entrara al edificio de la embajada iraní en Seúl después de recibir órdenes de Mohammad Khosravivafa, presidente del Comité Olímpico de Irán, quien a su vez habría recibido órdenes del Cuerpo de Guardias Revolucionarios de Irán (IRGC), dijo una fuente a IranWire. “Elnaz tomó la decisión de aparecer sin hiyab hace aproximadamente un mes y sabía que iba a competir sin el hiyab obligatorio”, dijo una fuente a IranWire. “Ella tampoco buscó asilo porque su esposo está en Irán y quería regresar después de la competencia. Siempre toma decisiones tan audaces. Se suponía que el equipo regresaría a Irán, pero de repente cambiaron sus planes”. Zarei, que antes era miembro del Ministerio de Información, le prometió a la deportista que si le entregaba su pasaporte y su teléfono móvil, la llevaría a Irán rápidamente, sin riesgo y sin hacerlo público. Fuentes de IranWire en el aeropuerto internacional Imam Khomeini dijeron que Elnaz sería trasladada directamente desde el aeropuerto a la prisión de Evin. Horas antes, se había reportado que estaba desaparecida y que no lograban contactarla, según afirmó una fuente a la BBC. La fuente dijo que los amigos de la atleta que desafió al régimen iraní no han podido contactarla desde anoche. La BBC se puso en contacto con el hotel donde se hospedaba el equipo iraní y se enteró de que los miembros del equipo habían abandonado el hotel. Una fuente le dijo a BBC Farsi que “miembros del equipo iraní se fueron de Seúl a Irán, y Elnaz Rekabi estaba con otros miembros del equipo iraní”. En medio de las intensas protestas que se registran en Irán desde el pasado 16 de septiembre, Rekabi decidió representar a Irán en las finales de las Competiciones Asiáticas de Escalada en Seúl sin hiyab. Con esta decisión, Rekabi desobedeció las restricciones de la República Islámica para las atletas femeninas. El uso del velo es obligatorio para las mujeres iraníes desde 1983, poco después de la revolución liderada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979, quien declaró que sin esta prenda las mujeres estaban “desnudas”. De acuerdo con el Código Penal iraní, las mujeres que no se tapan en público se enfrentan a penas de prisión y multas. La joven iraní Mahsa Amini falleció el pasado 16 de septiembre a consecuencia del infarto y el coma que sufrió en una comisaría, donde estaba detenida por la Policía de la moral por no llevar bien el velo, informaron medios del país persa. “Mahsa Amini, que entró en coma tras ser detenida por una patrulla de la moral, ha muerto”, informó en una breve noticia el diario reformista Etemad, que citó como fuente a un tío de la joven. Desde entonces, se desató una ola de protestas en contra de las restricciones impuestas a las libertades de las mujeres en ese país.