Ahora son dos víctimas: Torrico dice que insultó a Soledad Chapetón y no a Eva Copa





17/10/2022 - 19:08:47

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, cambió su versión y ahora asegura que llamó “loca” a la exalcaldesa Soledad Chapetón y no así a Eva Copa, actual autoridad de la Comuna alteña, según dijo este lunes el abogado Frank Campero. “Se tiene (el dato) que el señor (Gustavo) Torrico se apersona ante la Fiscalía y de manera escrita, a través de un memorial, en el cual de manera bastante particular quiere eludir su responsabilidad al señalar que los improperios que él habría realizado en contra de la alcaldesa Eva Copa, supuestamente, según su lógica, eran en contra de la exalcaldesa Chapetón”, señaló el jurista, citado por Éxito Noticias. Campero indicó que con esa declaración de Torrico ahora existen dos víctimas: Copa y Chapetón. Por lo tanto, considera que la Fiscalía debe iniciar un proceso de oficio por violencia hacia la mujer. Copa denunció a Torrico por violencia política, después de que el pasado 25 de julio la autoridad nacional presuntamente la tildó de “loca” durante la inauguración del curso de formación política e ideológica del MAS, en la urbe alteña. “Si fuéramos todos, ahorita me van a silbar y yo quiero que me silben (risas), si fuéramos todos tan comprometidos con el Movimiento Al Socialismo, discúlpenme la frase: ¡ni por putas la loca sería pues alcaldesa de El Alto! (sic)”, expresó el viceministro Torrico en ese entonces, razón por la cual Copa le sigue un proceso penal. A finales de julio, el Viceministro de disculpó con Copa, de manera pública, al señalar que no se dirigía a ella y que la respetaba como su amiga que es. “Le vuelvo a reiterar con todo respeto a la Alcaldesa (Copa) y a su autoridad, a ella como mujer y a las personas mis más sinceras disculpas (…) No hubo una intención de dañar a nadie”, declaró Torrico. Las palabras de Torrico no fueron del todo recibidas por la Alcaldesa de El Alto, ya que consideró que hubo una disculpa “a medias”.