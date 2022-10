Antonio de la Rúa reacciona ante un posible reencuentro con Shakira





17/10/2022 - 14:46:21

Luego de que Shakira y Gerard Piqué anunciaran sus separación luego de 12 años de relación y dos hijos en común, muchos siguen los pasos de cantante colombiana, quien en unos días lanzará su nueva canción ‘Monotonía’ junto a Ozuna y la que muchos aseguran podría tener dedicatoria para el papá de sus hijos Sasha y Milan. Pero antes de que la estrella conociera al futbolista mantuvo un largo noviazgo con Antonio de la Rúa, hijo del ex presidente argentino Fernando de la Rúa, y con quien mantuvo una relación durante 11 años. Antonio de la Rúa y Shakira comenzaron su noviazgo en el 2000 y después de más de una década de estar juntos anunciaron su separación que se asegura fue en parte por problemas legales, ya que el argentino era el representante de la cantante. Aunque ya pasaron más de diez años de que se separaron y cada uno hizo su vida, algunos aseguran que la ex pareja estaría de nuevo en contacto ahora que Shakira está separada de Piqué y que incluso Antonio y ella se verían en algún momento en Miami para hablar sobre asuntos laborales además que aseguran que podrían retomar su romance. En el programa argentino ‘Socios del Espectáculo’, la periodista Karina Iavicolí dijo: “Estoy en condiciones de contar que los que retomaron el contacto a partir de llamados telefónicos y/o encuentros que están previstos para más adelante, porque ella está pasando un momento muy difícil, son Shakira y Antonio De La Rúa”. Sin embargo, el periodista argentino Juan Etchegoyen contó para 'Radio Mitre' que se comunicó con el ex novio de Shakira para saber si era cierto que había estado en contacto con ella y que pronto piensan reunirse. “Hablé con Antonio de la Rúa (…), desde la prensa española sostuvieron hace algunas semanas que se iba a dar un encuentro entre Shakira y Antonio en Miami y pude hablar con Antonio en medio de toda esta situación que está viviendo la cantante colombiana”, dijo el periodista. El periodista tuvo contacto con De la Rúa por medio de mensajes de WhatsApp y contó que por ahora el empresario no quiso darle una entrevista. “Primero le pregunté si había la posibilidad de hacerle una entrevista y él me respondió tajante: ‘es que no hago entrevistas desde hace muchos años, pero prometo avisar si cambio de posición’. “Le pregunté si era cierto esta información que proviene desde España si va a haber un reencuentro con su ex pareja Shakira”. Finalmente, el periodista argentino comentó que al preguntarle a Antonio de la Rúa si era verdad que se reuniría con Shakira, ya no le respondió. “Le pregunto si es verdad esa noticia y cuando la leyó no me respondió nunca más. No me bloqueó, lo cual le agradezco (…), me clavó el visto, literal y clavar el visto para mí eso por lo menos dice mucho”.