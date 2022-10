Cuéllar llama a todos los sectores a sumarse a la causa por el censo y hacer un paro consciente







El Deber.- El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, llamó a todos los sectores a plegarse a la causa de un censo en 2023. De este modo proyectó un paro “pacífico y consiente” a partir de este sábado 22 de octubre.

“Hago un llamado al Gobierno, como también lo hago para los transportistas, gremiales y otros sectores unirse a esta causa. Ustedes también necesitan salud, educación; necesitan que la universidad esté con las puertas abiertas para atender a sus hijos”, afirmó Cuéllar.

Anticipó que dentro de cuatro días comenzará “un paro ciudadano, pacífico y consciente”. Rechazó las declaraciones de los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Obras Públicas, Edgar Montaño, que anunciaron acciones de fuerza para neutralizar la medida

Para resistir el paro, el Gobierno anunció que asumirá acciones para garantizar el libre tránsito, mientras que el MAS y varios de aliados protagonizarán un cabildo para este viernes 21 de octubre. Allí se asumirán medidas de respaldo al presidente Luis Arce.

Cuéllar consideró que estos son llamados a la confrontación que “no favorecen a los intereses del pueblo”. Aseguró que los datos del próximo censo serán importantes para actualizar la asignación de recursos, especialmente, para municipios y las universidades.

Recordó que por efecto del censo anterior que tuvo lugar en 2012, ‘la Gabriel’ recibe fondos del Estado para atender a 60.000 estudiantes, cuando esa cifra ya es de 115.000. “Este pueblo necesita salud, educación; necesita que la universidad esté con las puertas abiertas para atender a nuestros hijos”, insistió.

“Deben acordarse de que son elegidos príncipes con el favor popular deben conservar de amigo al pueblo; no es con amenazas, no es con confrontación. Ustedes fueron elegidos para darle solución a los problemas del país y de la región. Si ellos van a organizar grupos de choque o cabildos solo para buscar la confrontación solamente están sirviendo a su partido y no a los intereses del pueblo”, remarcó.

Sobre la base de la exhortación, el rector consideró que la posible resolución del conflicto está en manos del Gobierno. “Esta semana va a hacer decisiva; esperemos todavía el desenlace. Esperemos que el Gobierno reflexione y busque estos espacios para definir la nueva fecha de realizar el censo”, apuntó.

Tras la mesa técnica que tuvo lugar el 11 de octubre en Santa Cruz, el Gobierno cerró la fecha del censo para el 2024. Ese día, los especialistas del Instituto Nacional de Estadística (INE) anunciaron que los primeros resultados del censo ser conocerán desde 2025 y el resto en los 16 meses siguientes.