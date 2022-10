Cooperativas mineras advierten movilizarse contra la Gestora y exigen se garanticen sus aportes





17/10/2022 - 14:09:41

Erbol.- La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) exigió a las autoridades que los convoquen a dialogar y ofrezcan garantías de una buena administración de sus aportes en la Gestora Pública, porque de lo contrario se movilizarán. “Exigimos la paralización de la implementación de la Gestora Pública, mientras que el Estado no brinde las garantías sobre la administración de los aportes de los trabajadores del sector cooperativo minero”, dijo el presidente de Fencomin, Octavio Ramos en conferencia de prensa. Así este sector se suma a otros que están preocupados de que sus aportes de jubilación pasen a ser manejados por una entidad estatal. Los mineros cooperativistas consideran que sus aportes están en riesgo con la Gestora, puesto que “el Estado nunca ha sido un buen operador en lo que es la administración pública”. Actualmente, la Gestora realiza la migración de datos de las Administradoras de Fondos de Pensiones, para hacerse cargo de la administración del dinero de la jubilación desde mayo de 2023. El presidente de Fedecomin expresó el repudio de su sector a la Viceministra de Pensiones y al Gerente de la Gestora, por no haber socializado el tema con los mineros cooperativistas. Manifestó su temor de que, en caso de que el Estado entre en quiebra, se pretenda mal utilizar los recursos de los trabajadores. Los mineros cooperativistas dieron un plazo de 72 horas para que las autoridades les convoquen a dialogar y presenten las garantías sobre el uso de los recursos. Anunció que la próxima semana el sector tendrá una reunión en Cochabamba y advirtió que, si no son escuchados, saldrán en movilizaciones.