Mel Gibson autorizado para testificar en el juicio por violación contra Harvey Weinstein





17/10/2022 - 11:38:27

Infobae.- El actor Mel Gibson puede testificar en el juicio por agresión sexual y violación de Harvey Weinstein, dictaminó la jueza Lisa Lench. Lench dictaminó que Gibson puede sentarse en el estrado por tener conocimiento de una de las denuncias de unas víctimas del ex productor de cine. Gibson fue uno de los muchos testigos, y con mucho el más conocido, cuyas identidades fueron reveladas en el Tribunal Superior de Los Ángeles. Lench dictaminó que Gibson puede testificar en apoyo de su masajista y amiga, quien será conocida como Jane Doe #3 en el juicio. Weinstein está acusado de cometer agresión sexual contra la mujer, uno de los 11 cargos de violación y agresión sexual en el juicio. Los fiscales dijeron que después de recibir un masaje de la mujer en un hotel de California en Beverly Hills en mayo de 2010, Weinstein desnudo la siguió hasta el baño y se masturbó. Weinstein se declaró inocente y negó cualquier actividad sexual no consentida. La fiscal adjunta de distrito, Marlene Martínez, le presentó a Lench que la fiscalía desea llamar tanto a Gibson como a Allison Weiner para que testifiquen. Según Martínez, Jane Doe 3 se acercó a Gibson y detalló la agresión sexual antes de que Gibson le dijera a Weiner. Martínez compartió que Gibson no recuerda el momento del intercambio, pero Weiner recordó haberlo escuchado de Gibson en 2015, lo que, según el fiscal de distrito, es relevante para el momento del caso. Martínez y la oficina del fiscal de distrito argumentan que se trata de una “nueva denuncia”, pero el abogado de Weinstein, Mark Werksman, no está de acuerdo. Una “denuncia nueva” según la ley de California permite la introducción de evidencia de agresión sexual u otro delito si la víctima lo informó a otra persona voluntariamente y relativamente pronto después de que sucedió. “Sobre esa base, pediríamos que a Mel Gibson no se le permita testificar”, dijo Werksman. El juez Lench dijo que el testimonio de Gibson dependerá de cómo el acusador describa el intercambio con él cuando suba al estrado, y puede optar por fallar en contra en ese momento. Werksman argumenta que si Gibson de hecho testifica, se debe permitir que la defensa lo interrogue sobre los comentarios antisemitas que hizo en el pasado. El actor y director fue arrestado en 2006. Una grabación de de 2010 demostró que Gibson dijo palabras racistas a los oficiales que lo detuvieron. Werksman compartió que una disputa entre Gibson y Weinstein comenzó por la película dirigida por Gibson “La Pasión de Cristo”. Según Werksman, Weinstein publicó un libro que criticaba la representación de los judíos en la película de Gibson, y Werksman argumenta que debido al libro y a que Weinstein es judío, Gibson tiene un sesgo relacionado con Weinstein. “Cualquier evidencia del racismo o antisemitismo del Sr. Gibson daría lugar a un sesgo contra mi cliente, quien lo desafió”, dijo Werksman. Martínez calificó los comentarios anteriores de Gibson como “despreciables”, pero dijo que no tenían relevancia para los propósitos por los que sería llamado al estrado. En uno de varios fallos similares el viernes, Lench también encontró que la actriz de “Melrose Place” Daphne Zuniga podría testificar a favor de una mujer conocida en el juicio como Jane Doe # 4, a quien Weinstein está acusado de violarla en 2004 o 2005. Weinstein se declaró inocente de 11 cargos de violación y agresión sexual que involucran al gobernador de California. La esposa de Gavin Newsom, Jennifer Siebel, y otras cuatro mujeres testificarán como “Jane Doe” durante el juicio en un tribunal de Los Ángeles, donde la selección del jurado comenzó el lunes. Weinstein, de 70 años, actualmente cumple una sentencia de prisión de 23 años luego de una condena en Nueva York. A Weinstein se le concedió permiso para apelar su condena por delitos sexuales de 2020 ante el Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York. Se espera que el juicio de Weinstein, que se produce cinco años después de que las historias de mujeres sobre él impulsaran el movimiento #MeToo, dure ocho semanas. Con el lento proceso de evaluación y selección de jurados de un grupo de más de 200 personas, no se esperan declaraciones de apertura hasta el 24 de octubre.