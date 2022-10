Por qué Messi no fue nominado al Balón de Oro y eligieron a Cristiano Ronaldo entre los 30 candidatos





17/10/2022 - 11:00:19

Infobae.- Este lunes la revista France Football dará a conocer el ganador del Balón de Oro, con el francés Karim Benzema como máximo candidato. La curiosidad es que por primera vez en 17 años Lionel Messi no fue elegido entre los 30 aspirantes al galardón. A contramano de la actualidad, el que sí dijo presente en la nómina es Cristiano Ronaldo. A partir de esto, se generó un debate sobre el por qué de la no elección del astro argentino que tuvo una irregular primera temporada fuera del Barcelona con el PSG, aunque el inicio de esta segunda resultó de alto vuelo, más allá de la lesión muscular que lo relegó un par de partidos. Debido a esto, el diario L’Equipe tuvo que salir a explicar los motivos de la ausencia de Messi. Las modificaciones en el criterio de selección fue una de las razones, ya que la votación estuvo más centrada en el rendimiento individual de los jugadores y quedó atrás para nominar el palmarés conseguido por los protagonistas en sus carreras. Otro de los cambios fue que ahora se medirá el calendario de las temporadas, no anual (enero a diciembre), lo que por ejemplo dejó fuera de la consideración el título de la Copa América que Leo logró con la selección argentina tras vencer a Brasil en el mítico Maracaná. Frente a este escenario, se puede decir que el astro rosarino tuvo peores números desde lo estadístico si lo comparamos con el rendimiento de Cristiano Ronaldo en su regreso a Old Trafford para volver a vestir la camiseta del Manchester United -hablamos del período 2021-2022-. “Su primer año en París estuvo marcado por la decepción”, describió el periódico L’Equipe en su portal. Para el medio francés, encargado de confeccionar la lista de 30 candidatos, el año de Messi en el Paris Saint Germain no fue meritorio a pesar de haber sido parte del título del equipo en la liga local. “Solo seis goles en la Ligue 1. Una inusitada falta de acierto, 14 asistencias, ciertamente, pero una desagradable impresión de que parte de Leo se hubiera quedado en Barcelona, su frecuencia de zancadas, su determinación, su lado irresistible”, citó uno de los fragmentos del reporte. Los números marcan que Messi jugó 34 partidos en la primera temporada con su nuevo equipo, la que resultó evaluada. Fueron 26 en el torneo local, que incluyó seis tantos y los mencionados 14 pases gol. Actuó en un encuentro de la Copa de Francia y vio acción en siete de los ocho duelos válidos por la Champions League (marcó cinco goles), competencia en la que el PSG fue eliminado por el campeón Real Madrid, que dio vuelta la serie con una ráfaga de goles en el Bernabéu. ¿Otras razones para la no elección del argentino? “Al compaginar una preparación física trunca tras la Copa América, largos viajes a Sudamérica, el COVID-19 que contrajo y diversas llagas que le privaron de continuidad, se perdió su aclimatación al PSG y, por ende, su cita con el prestigioso galardón anual”, concluyó L’Equipe en su análisis. No hay que olvidar que este medio fue uno de los más críticos en Francia con la primera temporada del número 30 del conjunto parisino. Por ejemplo, en febrero de este año, recibió un 3 como puntuación de parte del diario tras el triunfo por 1-0 en la ida contra el Real Madrid: “Es triste verlo así”, esgrimieron. Lo mismo ocurrió con la eliminación de la Copa de Francia a manos del Niza. “La sombra de sí mismo”, escribieron varias semanas antes. Esas consideraciones se modificaron radicalmente a partir del inicio del ciclo 2022/2023, en el que el PSG, con Messi como una de sus grandes figuras, ya obtuvo un título: la Supercopa de Francia. A diferencia de los apuntes sobre Messi, el medio que es parte del holding que organiza la entrega del Balón de Oro, el delantero de Portugal si hizo méritos para volver a ser elegido entre los 30 seleccionados (13 de ellos son novatos en la nominación) por vez número 18 de forma consecutiva. La estadística marca que CR7 vio acción en 38 encuentros durante la 2021-2022. Anotó 24 goles y repartió 3 asistencias. 18 de esos gritos fueron en la Premier League, donde el United mostró una irregularidad que lo llevó a terminar en el 6° lugar de la tabla con 58 puntos, fuera de la clasificación a la Champions League de esta temporada. Justamente, esa fue una de las razones que motivó al Cristiano a solicitar la salida de Manchester, algo que no consiguió. Al igual que sucedió con el PSG de Messi, el United de Ronaldo también quedó afuera en los octavos de final. El Atlético de Madrid sacó de competencia a los Diablos Rojos, en un torneo en el que el luso terminó con siete encuentros disputados y seis goles marcados. “A los 37, CR7 ya no es constantemente espeluznante. Pero, desde septiembre, el portugués se puso al frente en número de goles marcados en la selección (117, ahora), por delante del iraní Ali Daei (109)”, estableció el medio francés como uno de los motivos de su elección. El periódico remarcó que esa media docena de tantos fueron clave para que el United pudiera avanzar a la ronda eliminatoria, incluidos cuatro decisivos para lograr el pasaje. A nivel local, destacaron los dos hat-tricks que anotó, algo que no conseguía desde su última campaña en Real Madrid. Por último, haber logrado 32 goles en 49 presentaciones (sí sumamos su participación en la selección de Portugal), le valieron estar entre los 30 elegidos.