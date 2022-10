Rusia reinició sus ataques con drones suicidas iraníes sobre objetivos civiles en Ucrania: al menos tres muertos en Kiev





17/10/2022 - 08:48:32

Infobae.- “Esta mañana, los terroristas rusos atacaron de nuevo las infraestructuras energéticas de Ucrania en tres regiones”, lamentó el primer ministro ucraniano, Denis Shmigal, que mencionó “cinco ataques con drones” en Kiev y “ataques con misiles” en Dnipropetrovsk (centro-este) y Sumi (noreste). Los periodistas en Kiev vieron drones sobrevolando un barrio central de la capital y cómo los oficiales de la policía les dispararon con armas automáticas y también reportaron columnas de humo por las explosiones en toda la ciudad. Las palabras: "Por Belgorod", una región rusa fronteriza con Ucrania que sufrió bombardeos ucranianos, estaban escritas en ruso en el fragmento de dron. Sirenas antiaéreas sonaron poco antes de las explosiones, que ocurrieron hacia las 6H35 y 6H54 (03H35 GMT y 03H45 GMT). “Toda la noche y toda la mañana, el enemigo aterroriza a la población civil”, dijo el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en medios sociales. “Drones kamikaze y misiles atacan toda Ucrania”. “El enemigo ataca nuestras ciudades, pero no nos quebrará”, escribió. Uno de los bombardeos alcanzó un edificio residencial, dejando tres personas muertas. “A partir de ahora, el número de personas muertas como resultado de un ataque con drones kamikaze en un edificio residencial ha amenazado a tres. Diecinueve personas han sido rescatadas. El trabajo (de rescate) está en curso”, dijo en las redes sociales el jefe adjunto de la presidencia, Kyrylo Tymoshenko. Mientras tanto, en la región oriental de Sumy, el gobernador regional dijo que tres personas habían muerto y varias más resultaron heridas.

Ataques los lunes Estos ataques se producen una semana después de que Rusia lanzó una masiva salva de misiles que duró dos días y que afectó a localidades en toda Ucrania, provocando cortes de electricidad y agua en todo el país. “Parece que ahora nos atacan todos los lunes”, dijo el taxista Sergiy Prijodko, mientras esperaba fuera de la estación central de trenes de Kiev. “Es la nueva forma de empezar la semana”, dijo a la AFP.

Las personas rescatadas, los periodistas y los policías se refugian cuando suena una sirena de ataque aéreo (EUTERS/Vladyslav Musiienko) Tras los ataques, el jefe de gabinete de la presidencia ucraniana, Andriy Yermak, indicó que el país necesita “más sistemas de defensa antiaéreas lo antes posible”. “Los rusos piensan que esto los va a ayudar pero solo muestra su desesperación”, escribió. El ministerio de Defensa de Kiev indicó que “en las últimas 13 horas” los militares ucranianos han derribado 37 drones Shahed-136 iraníes y tres misiles de crucero lanzados por Rusia. “Drones iraníes” Los Shahed iraníes, que Rusia ha rebautizado como Geran-2, tiene una carga explosiva y pueden quedarse suspendidos en el aire sobre sus objetivos antes de lanzarse contra ellos. Pueden lanzarse en rápida sucesión desde plataformas. Su característico diseño con forma de A los hace fáciles de identificar. Rusia también ha utilizado estas aeronaves en otros puntos de Ucrania en las últimas semanas para atacar centros urbanos e infraestructura como estaciones eléctricas. Los ataques en el centro de Kiev se habían convertido en una rareza en los últimos meses, después de que las fuerzas rusas no lograran tomar la capital al inicio de la guerra. Los ataques de la semana pasada fueron las primeras explosiones que se oían en el centro de Kiev en varios meses, y pusieron en vilo a la ciudad, así como al resto del país, mientras la guerra se acercaba a cumplir nueve meses. Las detonaciones del lunes parecían continuar los ataques en centros urbanos, que muchos temían pudieran volverse más frecuentes. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que los ataques de la semana pasada eran una represalia por la explosión en un puente que conecta la Península de Crimea con el territorio continental ruso. Putin atribuye a Ucrania la planificación del ataque, que interrumpió el tráfico por el puente y limitó la capacidad de Moscú de emplear esa vía para aprovisionar a las tropas rusas en las regiones ocupadas del sur de Ucrania. En los últimos días se han intensificado los combates en las regiones orientales de Donetsk y Lughansk, mientras Ucrania continúa su contraofensiva en el sur cerca de Kherson y Zaporizhzhia. Zelensky, dijo la pasada noche en su mensaje vespertino que había intensos combates en torno a las ciudades de Bajmut y Soledar, en la región de Donetsk. Donetsk y Lughansk forman la mayor parte de la región industrial en el este conocida como el Donbás, y son dos de las regiones anexionadas por Rusia en septiembre en contra del derecho internacional. El gobierno respaldado por Rusia en la región de Donetsk dijo el domingo que Ucrania había atacado su principal edificio administrativo en un impacto directo. No se reportaron víctimas.