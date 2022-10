Lula da Silva y Jair Bolsonaro se lanzan dardos y aluden a Evo Morales





17/10/2022 - 08:09:10

Página Siete.- Anoche se produjo el primer tenso debate de los candidatos presidenciales de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro. La discusión salpicó a Bolivia. El actual presidente de Brasil le encaró al candidato del Partido de los Trabajadores (PT) de haber entregado dos refinerías a Evo Morales. Ambos líderes de Brasil van a la segunda vuelta, que se disputará el domingo 30 de octubre, y procuran llegar a la Presidencia. El debate, con un formato muy libre, permitió largos cruces dialécticos entre los dos candidatos, que derivaron en constantes enfrentamientos, en los que no faltaron golpes bajos, mentiras, insultos y palabras soeces. Pero tampoco silencios incómodos y alguna risa entre los oponentes, que debatieron sin atril, frente a frente, llegando a haber incluso contacto físico en un momento, cuando Bolsonaro puso la mano en el hombro de Lula tras una ironía del exsindicalista. Los insultos marcaron la tónica del debate y sobresalieron por encima de las propuestas de gobierno. Lula llamó a Bolsonaro “pequeño dictadorcito”, “mentiroso” y “caradura”, mientras que el actual jefe de Estado dijo que su predecesor es “una vergüenza nacional” y un “ladrón”. Lula —según reseña la agencia EFE— desgastó a Bolsonaro principalmente con su criticada gestión de la pandemia, la grave situación económica que vive la capa de la población más pobre, o a la destrucción de la selva amazónica. Del otro lado, Bolsonaro puso en aprietos a Lula principalmente sacando a relucir la corrupción en los gobiernos del PT, entre 2003 y 2016. Bolivia Poco después de la hora del debate, encarándose de frente, Bolsonaro acusó a Lula: “Usted entregó a Evo Morales de Bolivia dos refinerías nuestras, pare de mentir...”. Visiblemente molesto, Lula respondió: “Usted qué me dice descaradamente. Es mentira suya”. El presidente de Brasil intentó ponerle la mano derecha en el hombro izquierdo y Lula se alejó protestando, dándole la espalda. Volvió al instante a encarar a Bolsonaro, quien replicó y preguntó: “Estoy hablando, ¿es mentira?; al instante Lula protestó: “Es mentira suya...”. Empezaron a discutir y el moderador les pidió que eviten hablar los dos al mismo tiempo porque el público no logrará entenderlos. Pero no fue el único momento en el cual hubo una alusión a Bolivia, en especial al exmandatario Evo Morales. En un monólogo, Bolsonaro dijo: “Él (refiriéndose a su rival en las urnas) es un apasionado por (Daniel) Ortega (presidente de Nicaragua), (Nicolás) Maduro (extinto expresidente de Venezuela), el fallecido Fidel Castro (expresidente de Cuba), entre otros dictadores. El círculo de sus amistades no es el pueblo trabajador, son los traficantes... ¿Qué hay de común entre Lula, Ortega, el fallecido Chávez, Maduro, Evo Morales, (Alberto) Fernández de Argentina, (Gustavo) Petro de Colombia? Son del foro de San Pablo, son todos amigos. Miren para dónde están yendo estos países”. El derechista le recordó al expresidente que hizo campaña por Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela. Acotó que Venezuela era el país más rico en petróleo del mundo y que en la actualidad esta nación sufre una dura crisis económica. En su diatriba acotó que ahora Argentina se encuentra en el mismo rumbo de Venezuela. Al cuestionar a los gobiernos de izquierda de la región, en determinado momento Bolsonaro preguntó: “¿Es eso lo que queremos para Brasil? Lula no respondió a aquellas alusiones de Bolsonaro y sí habló de otros temas.