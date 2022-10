Rómulo Calvo denuncia acoso de Impuestos y cierra su consultorio







16/10/2022 - 19:28:32



Los Tiempos.- El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, denunció este domingo en sus redes sociales el acoso que soporta desde que ampliaron su detención domiciliaria la pasada semana por decisión del juez Primo Flores.

“Tengo al Servicio de Impuestos montado en el coto. Me han abierto 23 procesos judiciales. He tenido que cerrar mi consultorio, he suspendido cirugía y las citas de mis pacientes por mi detención. Han roto mi economía y fraccionan a mi familia”, publicó en sus redes sociales.

Explicó "esta es la forma de acoso y amedrentamiento que sufrimos los cruceños, el masismo quiere callar nuestra voz por pensar diferente, recibimos permanente hostigamiento a nuestro trabajo, quieren humillarnos y descalificarnos profesionalmente".

Calvo incumplió con las condiciones de su primera detención domiciliaria debido a su viaje a Cochabamba para un cabildo de las plataformas ciudadanas que piden el Censo en 2023 y su vuelo de retorno se atrasó cerca de una hora por causas logísticas de la aerolínea.