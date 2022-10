Gobierno: El paro pondrá en riesgo operativo censal de actualización cartográfica





16/10/2022 - 19:22:40

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, alertó este domingo que el anunciado paro indefinido, que se iniciaría el 22 de octubre en Santa Cruz, “pondrá en riesgo” el operativo censal de Actualización Cartográfica Estadística, que en la capital cruceña tiene un avance del 36%. “Resulta contradictorio que se quiera programar el Censo para el año 2023, pero a través de un paro indefinido claramente van a afectar el desarrollo del proceso censal, porque las brigadas de actualizadores cartográficos que están trabajando en la ciudad de Santa Cruz no van a tener, si es que se llegan a instalar estas medidas de presión, total normalidad para poder desplazarse”, advirtió Cusicanqui. De acuerdo con la autoridad, si la medida de presión, alentada por el Comité Interinstitucional, se ejecuta no habrá una “total normalidad”, por tanto, se va a “retrasar los trabajos de la Actualización Cartográfica” que se constituye en el insumo principal para llevar adelante el Censo de Población y Vivienda. El paro “pone en riesgo el avance del proceso censal en términos de la Actualización Cartográfica dentro del cronograma del Censo”, insistió el ministro durante una entrevista en el programa Las 7 en el 7. A través de la Actualización Cartográfica Estadística se identifica las áreas de trabajo de los censistas y además se precisa el número de viviendas existentes para conocer la cantidad de las boletas y/o cuestionarios que se necesitarán en el día del empadronamiento. Por primera vez, en esta etapa de la Actualización Cartográfica se utiliza tablets para la digitalización de los datos y la georreferenciación, que consiste en la asignación de coordenadas, de los manzanos donde se recolectará información. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que esta labor ya se cumplió en un 100% en las ciudades capitales de Oruro, Potosí y Trinidad. En tanto, en la ciudad de Tarija se tiene un avance del 83%, en Santa Cruz un 36%, en Sucre un 34%, en Cochabamba un 14%, en La Paz 8% y en El Alto un 4%. Cusicanqui indicó que todo el operativo censal está en marcha y lamentó que el Comité Interinstitucional cruceño, en lugar de exponer sus argumentos para llevar el proceso en 2023, opte por ir a una medida de presión que no tiene justificativo. Recordó que el Gobierno nacional mostró con hechos su predisposición a establecer un diálogo con el Comité, en el ánimo de que sus representantes argumenten su propuesta. Como muestra, mencionó la decisión de trasladar de La Paz a Santa Cruz la mesa técnica del Censo y con la presencia de organismos internacionales. En opinión de Cusicanqui, el Comité “desperdició una oportunidad” para exponer su planteamiento y escuchar también a los representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidades (Unfpa) y del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), que tienen una vasta experiencia en proceso censales. No obstante, el ministro volvió a convocar al diálogo a esos sectores para que argumenten su planteamiento tomando como principio que ese operativo garantice que todas las personas sean censadas y que los resultados que se obtengan sean de calidad e incuestionables. ABI