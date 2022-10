Monseñor Leigue exhorta al Gobierno a dar solución al paro sin amenazas y a no descargar su ineficiencia con Santa Cruz





16/10/2022 - 19:14:04

El Deber.- El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, durante la misa de hoy se dirigió al Gobierno y le exhortó llamar a un diálogo "verdaderamente sincero, sin amenazas ni condiciones" para resolver con Santa Cruz los pedidos de censo para 2023 antes de ir al paro indefinido. Manifestó que la demanda cruceña es un pedido justo y que la solución a las medidas de presión están en manos del Ejecutivo, quien se empecinó en no debatir la norma y decir que es un asunto cerrado. "Yo creo que la solución está en manos de quien tiene más poder de decisión y en este caso, el Gobierno. Ahí está la decisión y no hay por dónde perderse en esto, pero sí se anda buscando en quien descargar a veces la ineficiencia que se tiene", dijo Leigue. Apuntó que el Gobierno no está asumiendo su responsabilidad en el problema y que busca con quién descargar lo que a ellos "les toca responder". El 11 de octubre se realizó la última mesa técnica sobre el censo en Santa Cruz, sin embargo la institucionalidad cruceña no participó, ya que consideraron que el encuentro era poco creíble y el Gobierno ya había anunciado que no movería la fecha de la encuesta. "No va a haber un diálogo sincero cuando se diga 'venga a dialogar y estamos prestos a dialogar, pero esto ya no se mueve porque esto ya está decidido'. ¿Qué diálogo hay ahí? si ya una parte decidió y la otra parte quiere buscar una solución", refutó. Sobre las advertencias de los ministros Eduardo Del Castillo y Édgar Montaño con desplegar a personal policial y personas para desbloquear el paro, Leigue dijo que las autoridades deben buscar otras soluciones antes de ir “con las máquinas para limpiar todo”. “La solución no va a estar en la amenaza. ‘Si es que hay paro, nosotros vamos con las máquinas, vamos con lo otro a sacar’, dicen. Busquemos antes la solución, no cuando ya esté el problema ”, manifestó. El viernes el ministro de Obras Públicas, como ya lo viene haciendo en los paros del 25 de julio, 8 y 9 de agosto, anunció que procederá a desbloquear con equipo pesado. “Nuestros hermanos transportistas de Santa Cruz nos han pedido garantizar su derecho al trabajo y a la libre transitabilidad frente al paro indefinido que amenaza con la economía de mi departamento”, señaló Montaño. Para el arzobispo, “si realmente el Gobierno piensa en los pobres, que busque una solución para no afectar a los que buscan cada día el pan para vivir”, concluyó.