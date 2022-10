Analista: Alguien manipuló la justicia para ampliar la detención de Calvo y alejar más el diálogo





16/10/2022 - 19:00:14

Erbol.- El analista Luis Alberto Ruiz cree que alguien ligado a la manipulación de la justicia influyó para ampliar la detención domiciliaria del presidente cívico Rómulo Calvo y alejar más las posibilidades de diálogo Gobierno-Santa Cruz por el Censo abriendo más los frentes de conflicto al gobierno anunciados para la próxima semana. Dijo que conducir a Calvo a una audiencia cautelar, en medio de los preparativos del paro indefinido del 22 de octubre, fue un error porque al que terminaron de arrestar, fue al presidente de la casa moral de los cruceños y a quien iba a dirigir el paro indefinido. Manifestó que esta situación logró unir más a los cruceños, incluso aquellos escépticos del paro, no solo porque se trata de Rómulo Calvo, sino porque ven una flagrante violación a los derechos constitucionales porque, a través de la justicia, le quitaron su derecho al trabajo. Se preguntó si el presidente Arce sabrá lo que está ocurriendo con esta detención o tendrá en cuenta que la detención puede encender más al departamento de Santa Cruz. Advirtió que este hecho jurídico se transforma en un hecho político porque en vez de acercar a Santa Cruz con el gobierno central para un diálogo y evitar el paro indefinido, lo alejó por mucho más. Indicó que este manoseo de la justicia puede hacer que el presidente Arce tenga más frentes de conflicto abiertos del cual puede salir muy desgastado, tomando en cuenta que ya la semana pasada tuvo que dar soluciones parciales a conflictos protagonizados por los mineros por la Gestora Pública. Sostuvo que la demanda por el censo fue encomendada a un comité interinstitucional a la cabeza del rector de la Universidad Gabriel René Moreno y se esperaba que el gobierno trajera una propuesta técnica-académica y no una respuesta política que, finalmente, terminó de provocar la ruptura de los intentos de diálogo. En febrero de este año, un juez determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva y otorgó arresto domiciliario desde las 21:00 hasta las 07:00 horas y ahora la medida se amplió a 24:00 horas y con custodia policial. El pasado lunes Calvo asistió a un cabildo por el censo en la ciudad de Cochabamba y no pudo retornar a tiempo debido a un retraso en el vuelo la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA). Ante esta situación el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, mediante su abogado César Rodríguez, presentó un memorial ante el Juzgado Tercero de Anticorrupción de Santa Cruz, solicitando se revoque la detención domiciliaria por incumplimiento de la medida sustitutiva. Desde entonces Calvo se dirige desde su casa a través de videos grabados que se difunden a través de las redes sociales y medios de comunicación, para alentar a la población cruceña a participar del paro indefinido a partir del próximo sábado.