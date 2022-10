Juez que envió a la cárcel a Chapetón tiene denuncias por proteger a feminicidas y de dirigir ebrio audiencias





16/10/2022 - 10:03:57

Brújula Digital.- El juez René Eduardo Foronda Escobar envió el viernes a la cárcel de Obrajes a la exalcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, por una supuesta conducta antieconómica y malversación de recursos económicos del Sistema Único de Salud (SUS). El jurista dirige el juzgado tercero de instrucción anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres de la ciudad de El Alto. La determinación judicial generó indignación y fue considerada como parte de la persecución judicial en el gobierno de Luis Arce. Sobreviviente denuncia que favoreció a su victimador con dos meses de cárcel Brújula Digital revisó el perfil del juez que asumió la decisión y encontró que el 6 de abril de 2022, una víctima de intento de feminicidio denunció públicamente al administrador de justicia por favorecer a su pareja que la golpeó y la dejó inconsciente. "Quiero denunciar al juez Eduardo René Foronda Escobar (...) porque ha dejado solamente en dos meses de detención preventiva en Patacamaya habiendo casos mucho menores en los cuales se les da aproximadamente seis meses en San Pedro y Chonchocoro" denunció la mujer. "¿Cuál es el favoritismo? Supuestamente mi pareja tiene poliglobulia, por eso supuestamente le ha mandado sólo dos meses a Patacamaya, cosa extraña porque él sale a fiestas, sale a tomar y para esas cosas su salud no es importante" fundamentó la víctima. El victimador golpeó a su pareja hasta dejarla en el piso y pisó su cabeza, la pateó en todo el cuerpo hasta dejarla inconsciente. La víctima fue hospitalizada debido a la gravedad de sus heridas como la fractura de su nariz. El juez favoreció a su colega que liberó a un feminicida con “enfermedad terminal” Un mes antes también se registró una denuncia en contra del administrador de justicia, según publicaciones periodísticas. En marzo, el juez Foronda determinó la detención domiciliaria con salida laboral para su colega Marco Antonio A. F., quien pretendía beneficiar con arresto domiciliario a un procesado por feminicidio que antes de ejercer el cargo de juez fue su cliente. El cliente del juez denunciado era investigado por el delito de feminicidio, quien se había beneficiado con medidas alternativas a la cárcel porque supuestamente tenía una enfermedad terminal. La determinación de Foronda fue asumida en una audiencia de medidas cautelares donde se habría desvirtuado el peligro de fuga y obstaculización planteado por la Fiscalía en la resolución de imputación formal por la presunta comisión de los delitos de prevaricato y consorcio. Foronda dispuso que su colega continúe ejerciendo sus funciones en el juzgado primero de instrucción penal de El Alto desde las 7:30 hasta las 19:30, arraigo y una fianza de Bs 10 mil. El argumento de su decisión fue que la vida del juez denunciado corría peligro en la cárcel porque anteriormente envió a la cárcel a otros implicados. Un juez que dirigió y tarareó canciones en estado de ebriedad En febrero de este año, el juez en cuestión también ocupó titulares en la prensa boliviana. "Juez de El Alto dirimió ebrio cuatro audiencias en un solo día" tituló un medio digital de La Paz. El administrador de justicia en cuestión fue identificado como "René Foronda" ("del juzgado tercero anticorrupción") por la abogada que hizo conocer la denuncia. En el audio que respaldó su denuncia se escucha la voz de la autoridad que envió con detención preventiva a la cárcel a la mayoría de los imputados ese día, según la denuncia. "Que se siente en acta que usted en estado de ebriedad. Usted está vulnerando" se escucha decir a la abogada en el video que se viralizó en las redes sociales. El aludido niega la acusación y dice que está resfriado. En el video que captura la pantalla de una computadora se observa una audiencia virtual en la que ninguno de los participantes tiene las cámaras encendidas. El juez identificado como "Dr. Foronda" resuelve la detención preventiva de un acusado en la cárcel de San Pedro pero se le escucha afónico y obtuso. La abogada interviene con la cámara encendida y reclama la determinación del juez y hace notar que está borracho, pero el juez insiste en dos ocasiones que está resfriado. "Decirle a la abogada que el juez se encuentra resfriado, no está en estado de embriaguez". Según otros testimonios de quienes asistieron a la audiencia cautelar, hubo reclamos por el estado del juez pero la Fiscalía no habría hecho nada para corroborar el extremo. La abogada denunciante relató a la red Unitel que la autoridad judicial confundía artículos y el manejo irregular de la audiencia era evidente por lo que llamó a la Policía y denunció el hecho solicitando que efectivos se hagan presente en el juzgado. Según dijo, cuando los policías llegaron no se encontraba nadie, por lo que presume que el juez estaba en otro lugar en pleno horario laboral. "Él (juez) tarareaba canciones, no prestaba atención a lo que exponíamos los abogados. Incluso se escucha decir a otra persona 'está su micrófono encendido'", señaló Cuéllar que pidió la intervención del Consejo de la Magistratura para que se investigue este caso. “No permitiremos jueces borrachines” La Magistratura abrió un proceso disciplinario y otro penal en contra del juez Foronda. El entonces presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, pidió en una conferencia de prensa la renuncia del funcionario y develó que "de forma extraña" la autoridad denunciada contrajo coronavirus y obtuvo una baja médica. "Es vergonzoso lo que ha pasado, tenemos vergüenza ajena de lo que ha ocurrido, creo que no es suficiente una disculpa pública. De forma pública y totalmente honesta (manifestamos) la exhortación a esta autoridad para que, por ética, por respecto (…) debería renunciar y no esperar a que se ponga en práctica todo el sistema de justicia disciplinaria o penal para tener un desenlace que al final va a tener que ser el mismo" exhortó. "No puede ser que, en horarios de trabajo, so pretexto de manejo virtual, se estén dando este tipo de hechos. No podemos permitir en Bolivia jueces borrachines" remató Molina, quien en pasadas semanas tuvo que renunciar a la presidencia de esa instancia tras la revelación de audios que confirman el cuoteo político de cargos en el órgano Judicial. Foronda, en tanto, no renunció al cargo y se desconoce el estado de los procesos iniciados por la Magistratura. El viernes mandó a la cárcel a Chapetón sin considerar los argumentos de su defensa y su condición de madre de una bebé lactante.