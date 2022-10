Evo lamenta que equipo de Arce no quiera a los humildes y denuncia a los Pachajchus





16/10/2022 - 09:53:47

El expresidente Evo Morales detalló este domingo en su programa dominical en RCK la reunión que sostuvo con el presidente Luis Arce y lamentó que el equipo que acompaña al mandatario “no tiene sentimiento por la gente humilde”. Morales y Arce se reunieron en la Gobernación de Cochabamba el 13 de octubre para tratar temas de gestión. Se declaró un cuarto intermedio hasta el 28 de octubre para abordar otros temas como lo político y el narcotráfico. Dijo que el diálogo se centró en la falta de ítems para educación, el funcionamiento de los nuevos hospitales en el trópico y el pago del bono Juancito Pinto en las zonas rurales por las Fuerzas Armadas. Explicó que aún 77 ítems son pagados por los padres o las alcaldías en el trópico. Contó que la explicación que dio la ministra de la presidencia María Nela Prado al asegurar que el anterior gobierno les dejé 6 mil ítems de déficit molestó a los dirigentes, lo que generó un momento de reacción. Insistió en que las Fuerzas Armadas debe pagar el Juancito Pinto en las zonas rurales, porque hay lugares alejados de los bancos que obligan a los padres a viajar un día y gastar en pasajes para cobrar Bs 200. “Cuando llega el bono directamente al niño en su escuela dice: Mi presidente Lucho Arce, cómo no va a entender eso. Presidencia y Educación hacen daño a Lucho, eso no entienden, nosotros queremos que levanten la imagen de Lucho”, manifestó en su programa de Radio Kawsachun Coca (RKC). Pititas Morales se volvió a referir sobre las últimas declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, que le pidió tener asesores y afirmó que “las pititas no sólo están abajo, también están arriba”. También denunció que está en marcha un plan en su contra por parte del grupo “Pachajchus”, presuntamente del Ministerio de Defensa, que busca sembrar pruebas en su contra. “Lo que nos duele es que nuestro propio Gobierno nos persiga”, declaró.