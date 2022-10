Calvo: Si existe algún herido o muerto en el paro, ojalá los ministros se hagan responsables





15/10/2022 - 19:39:37

Página Siete.- El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, hizo responsables a los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Obras Públicas, Edgar Montaño, en caso de que se registren heridos o muertos durante el paro. La manifestación se produjo después de que las autoridades de Gobierno indicaran que el próximo sábado liberarán los puntos de bloqueo que surjan en Santa Cruz. “Si existe alguna persona herida o algún muerto, estos ministros ojalá se hagan responsables porque son los que están trayendo gente de otros departamentos, están trayendo policías, para que atemoricen, para que, de alguna forma, atenten contra los paros pacíficos”, aseguró. El cívico “lamentó” la reacción de las autoridades, siendo que el Gobierno es “el culpable” de la medida de presión, al no cumplir con los compromisos y “vulnerar la ley”. Dijo que “están buscando la forma de convulsionar” la ciudad y los instó a tomar “conciencia” y poner una fecha para el Censo en 2023. “Lamento la posición que toman los ministros. O es mucho el miedo que le tienen a esta región, que los dos ministros más importantes, con mayores recursos del país, los tienen en Santa Cruz promoviendo el caos, la persecución y el terrorismo”, reclamó. Calvo afirmó que se están tomando medidas para que no falten alimentos ni agua durante el paro y mostró confianza en que la población cruceña se hará presente en las rotondas para “defender Bolivia”. La reacción del cívico se produce después de que Del Castillo y Montaño comparecieran en una rueda de prensa ayer para informar sobre las medidas que tomarán para garantizar la libre circulación el próximo fin de semana. ”Vamos a salir con nuestro equipo pesado a limpiar la red vial fundamental. Además de eso, vamos a garantizar que el líquido elemento para que se construyan las carreteras lleguen a destino. estoy hablando del diesel y la gasolina”, expresó Montaño. ”Vamos a dar todas y cada una de las garantías para generar la libre transitabilidad. Vamos a tener una serie de reuniones estos días para ver los puntos de bloqueo que pudieran originarse en distintos municipios en el departamento de Santa Cruz y ahí va a estar su Policía Boliviana. (...) Aquella persona que decida acatar el paro, puede quedarse en su casa, sin embargo, si afecta el derecho de terceras o cuartas personas, ahí estaremos”, agregó, por su parte, Del Castillo. Dichas aseveraciones también provocaron la crítica del diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Oscar Balderas, quien pidió al ministro de Obras Públicas centrarse en el caso de corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en lugar de “politizar” el paro. ”Que se dediquen a desbloquear, a confrontar y a generar un clima de hostilidad y de no vigencia de los derechos, nos preocupa. Hay tantos problemas en el país que dependen de esta cartera de Estado, pero este señor realmente ha perdido la brújula, no sabe de qué se trata su trabajo. Realmente está politizando todo esto, es una vergüenza”, subrayó. En el cabildo del 30 de septiembre, en Santa Cruz, se resolvió esperar hasta el 21 de octubre a que el Gobierno abrogue la norma que define la celebración del Censo de Población y Vivienda en mayo o junio de 2024. Caso contrario, desde el 22 de octubre, acatarán un paro indefinido en todo el departamento. En la misma línea que las autoridades de Gobierno, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq) y el Bloque Oriente ya advirtieron con realizarán cercos en el departamento de Santa Cruz y desbloqueos durante el paro cívico.