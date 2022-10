El actor William Levy abraza la religión y pide a sus fans que recen con él





15/10/2022 - 11:52:25

En estos últimos meses William Levy ha estado enfocado en analizar y reflexionar sobre diferentes aspectos de su vida. A través de la oración y meditación, el actor cubano asegura haber encontrado la paz. Por tanto, desea compartir su método con sus seguidores para ayudarlos a encontrar la tranquilidad y armonía. Levy hizo una invitación especial a todos sus fanáticos instándolos a escuchar pasajes bíblicos en su propia voz, así como a rezar el rosario todos los días junto a él. "Me imagino que ya muchos de ustedes ya saben que llevo tiempo colaborando con la aplicación Hallow", dijo en un reciente vídeo en su cuenta de Instagram. "A mí me ha ayudado mucho a encontrar paz, que a mí me cuesta trabajo encontrarla por el ritmo de trabajo que tengo. Ahora en la aplicación pueden encontrar mi voz para guiarlos en oración y meditación a través de pasajes bíblicos, como la Creación, la Alianza y el rosario diario….Les invito a que la bajen y que empecemos a orar juntos". Esta no es la primera vez que Levy hace invitación a unirse en oración. En abril, justo días después de su polémica separación de la madre de sus hijos, Elizabeth Gutierrez, el cubano inició el reto #Cuaresma2022, en la que instaba a sus seguidores a orar a través de la aplicación todos los domingos de Pascua. "Estaremos meditando las Siete Palabras de Cristo, escucharemos reflexiones continuas sobre el mensaje de Jesús. El reto está disponible en español y en inglés, así que no hay excusas para unirse", dijo en aquel momento. Con esto, Levy parece seguir los pasos de Eduardo Verástegui, quien dio un giro a su vida para promover la enseñanza de la religión católica.