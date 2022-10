Daniel Ortega ajusta el cerrojo en Nicaragua y prohibe filmar sin el aval de la censura sandinista





Infobae.- El parlamento nicaragüense aprobó este jueves una ley que exige autorización previa para todo tipo de producción audiovisual en el país y otorga al régimen la capacidad para prohibir el “desarrollo, exhibición pública, comercialización de los productos cinematográficos y audiovisuales, así como en el decomiso de los mismos, en caso que se hubiera llevado a efecto”. La normativa, denominada “Reforma a la Ley de Creación de la Cinemateca Nacional”, se aprueba dos meses después que el periodista mexicano Otoniel Martínez, de TV Azteca, publicara en varia entregas un reportaje que produjo subrepticiamente en Nicaragua, con fuertes críticas para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El artículo 12 de la ley reformada establece: “Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar en el territorio nacional, actividades audiovisuales y cinematográficas de cualquier índole, deberá cumplir con los requisitos de registro ante la Cinemateca Nacional y contar con la debida autorización para la ejecución de tales actividades. Finalizada la producción, deberá depositar una copia de esta en el Archivo Fílmico de la Cinemateca Nacional”. “Buscan el control total”, dice el abogado Eliseo Núñez. “Si los leés de manera literal, hasta los videos que se filman para cumpleaños o bautizos, o los videos que filmás con tus teléfonos van a estar sujetos a este tipo de aprobación”. Para Núñez, la reforma legal tiene como objetivo principal el control de la prensa internacional y la producción de programas en vivo en los dos únicos canales independientes que quedan en Nicaragua. Una agencia de noticias consultada por Infobae dijo que están sopesando el alcance de la ley y que esperaría la valoración que haga su departamento jurídico para determinar cómo seguirán trabajando en Nicaragua. Los promotores de esta reforma legal justifican la iniciativa asegurando que busca “modernizar” la producción audiovisual y a la Cinemateca Nacional “especialmente para promover el desarrollo y realización de producciones audiovisuales que aporten a una cultura de paz, de valores y de respeto”. “La iniciativa cumple con las expectativas de modernización de la Cinemateca en el sentido de darle mayores atribuciones, sobre todo en la regulación de las producciones audiovisuales y la cinematografía, de manera que consideramos que con esto le estamos dando un mayor fortalecimiento al Estado de Nicaragua que busca el bienestar del pueblo y salvaguardar nuestro patrimonio”, señaló durante la presentación de la ley la diputada Ángela Espinoza, presidenta de la Comisión de Educación, Deportes y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional. La Cinemateca Nacional es dirigida por Idania Castillo, madre de un nieto de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ya que es ex esposa de Juan Carlos Ortega Murillo. “Todas las propuestas que hemos hecho han sido tomadas en cuenta y estamos contentos de eso”, declaró Castillo a medios oficialistas, luego de presentar el proyecto de ley ante los diputados. Un grupo de cineastas nicaragüenses independientes, sin embargo, fustigaron la reforma porque “lesiona la libertad de creación y expresión de las y los cineastas independientes de Nicaragua”. “Con esta reforma, la Cinemateca Nacional pasa de promover y difundir la cinematografía y artes audiovisuales, a regular y fiscalizar la cinematografía y las artes audiovisuales en todos sus aspectos y formatos”, dice el comunicado publicado por los cineastas. “Se acaba de aprobar una reforma a la Ley 909, un completo atentado a la libertad de creación independiente. La Cinemateca se está adjudicando el rol de fiscalizadora y tiene ahora un marco legal para boicotear cualquier producción”, publicó en su cuenta de Twitter el cineasta Ricardo Zambrana. El periodista mexicano Otoniel Martínez mostró en una serie de reportajes publicados en agosto pasado lo que él llamó “un país fachada”, la Nicaragua que la versión oficial del régimen niega. Por los controles que ha impuesto la dictadura, las entrevistas y filmaciones se realizaron furtivamente. Eliseo Núñez considera que esa serie de reportajes fue el detonante para la reforma, y otro abogado consultado, pero que pide su nombre se mantenga en anonimato por seguridad, llega incluso a llamarla “Ley Otoniel Martínez” por el origen que le atribuye. “Lejos de todas las reacciones después de la publicación del documental, esta es la muestra más dictatorial de un régimen que no sabe cómo silenciar las voces afuera de sus fronteras”, señala Martínez luego de conocer la aprobación de la ley. “Ha encontrado métodos para acallar toda muestra de oposición al interior de Nicaragua y ahora está buscando sus propios mecanismos para evitar que se vuelva a contar una historia diferente a la de su país fachada”. “Lo que a Daniel Ortega y a Rosario Murillo les cuesta aceptar es que sus mecanismos son tan obsoletos como su dictadura y será muy difícil que puedan evitar las publicaciones que vienen sobre ese país y las formas que han utilizado para hacerlo suyo”, añade. La reforma legal aprobada por la Asamblea Nacional establece que “la Cinemateca Nacional podrá dictar medidas de aseguramiento de carácter preventivo con el propósito de garantizar que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, cumplan con lo dispuesto en la presente ley en la realización y desarrollo de productos cinematográficos y audiovisuales”. “Las medidas de aseguramiento”, dice, “pueden consistir, entre otras, en la prohibición del desarrollo, exhibición pública, comercialización de los productos cinematográficos y audiovisuales, así como en el decomiso de los mismos, en caso que se hubiera llevado a efecto”. La ley también atribuye a la Cinemateca la potestad de “autorizar la preproducción, producción, realización o filmación, exhibición y distribución de proyectos audiovisuales y cinematográficos nacionales o extranjeros, en Nicaragua”. “Es una herramienta de censura previa”, afirma el abogado Núñez, para quien este es un paso más en el cierre total del país que ha emprendido el régimen de Ortega. “Ya solo queda el tema de la radio en los medios tradicionales, porque prensa escrita ya no existe. Después están los medios no tradicionales que son los que tienen de plataforma internet, y ahí entran redes sociales y todos los demás”. Considera que el internet está en la mira de Ortega. “Ahí lo que pueden aplicar es desde una filtración selectiva, que ya la han aplicado a ciertas cuentas, bloquear ciertas páginas, ciertos IP (dirección del Protocolo de Internet), como se hace en Irán, China y Rusia, y de esa manera tener mayor control o, en el peor de lo casos, hacer un blackout (apagón) de internet y solo dejar las páginas que están adentro, como es el caso de Corea del Norte, que ya es el extremo”.