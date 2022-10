Reunión Evo-Arce: Hubo tensión y pedidos de respeto a Morales





15/10/2022 - 08:38:12

Página Siete.- La reunión del presidente Luis Arce con autoridades y dirigentes las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba fue tensa al inicio y con pedidos de respeto al líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales, dio a conocer Héctor Arce, diputado de ese partido político. El legislador detalló que al inicio del encuentro hubo un ambiente de tensión, que se fue calmando después. Añadió que representantes de sectores pidieron respeto para Morales y para dirigentes de la sigla azul. “En algún momento se puso muy tensa la reunión, nuestras autoridades con la experiencia orgánica y política han logrado calmar los ánimos y la reunión se llevó normal. La tensión fue porque no se cumplió compromisos y el tema de respeto a las autoridades orgánicas”, enfatizó. El parlamentario adelantó que para el 28 de octubre se tiene previsto otro encuentro, en el cual abordarán los temas políticos, producción y caminos. “Habrá un profundo debate sobre lo que pasa en el Gobierno y en nuestra organización política. Tiene que haber respeto, el hermano Lucho tiene que instruir a los servidores públicos que debe haber respeto a Morales y a los dirigentes nacionales”, añadió. El secretario Político del MAS, Froilán Fulguera, indicó que en la reunión del jueves no correspondía que se hable del tema político, al no estar la dirigencia de la sigla presente. Calificó de positivo los acuerdos sobre el tema salud y educación a los que llegaron, y dijo que cuando haya una reunión política se abordarán las resoluciones de los ampliados del partido. “Nadie se tiene que desalinear de la organización, tiene que haber respeto en lo orgánico y político. La falta de respeto de un diputado y de ministros, eso va a escuchar de voz propia de la dirección nacional nuestro presidente. Se debe tratar la resolución del ampliado, en la que hay observaciones a ministros”, sostuvo. Luego de varios días de una pugna intensa entre las corrientes, el presidente Arce y el exgobernante Morales tuvieron un encuentro el pasado jueves, en Cochabamba. Antes de esa reunión, el jefe de bancada del MAS en Diputados, Gualberto Arispe, dijo que la misma iba a ser para limar asperezas. No obstante, las autoridades y hasta el propio Morales indicaron que en esa cita no se abordó el tema político, sino asuntos de gestión. El periodista y analista Carlos Valverde considera que en la reunión Evo-Arce hubo una fuerte discusión entre ambos. Señaló que la ruptura entre líder del MAS y el Primer mandatario ya no tiene solución, y en estas pugnas internas el jefe de Estado es el ganador. “Ante la opinión pública queda como un presidente que escucha, en cambio Evo Morales quedará como el que nunca está conforme con nada. La pulseta ya la tiene ganada Arce. Tiene el poder, honestamente no creo que ya lleguen hablar del tema político”, aseveró. El constitucionalista y analista Israel Quino manifestó que la reunión prevista para el 28 de octubre coincide con el tiempo en el cual Arce estará por cumplir dos años de gestión. Añadió que será importante, para que tenga gobernabilidad, que escuche los pedidos de la dirigencia del MAS. “El presidente tiene la atribución de nombrar o ratificar a sus ministros de Estado, pero llama la atención que el partido del Gobierno observe a ministros. Considero que si las observaciones son subidas de tono el presidente lo va a evaluar. Las observaciones a ministros viene de la bancada del MAS, esto le puede generar un desgaste político e ingobernabilidad”, explicó.