Carolina Ribera informa que su madre ha salido de la depresión, mejoró su salud y está firme





15/10/2022 - 08:34:41

Erbol.- A un año y medio de su privación de libertad, Jeanine Añez ha mejorado su estado emocional y de salud, por lo cual se encuentra firme para seguir luchando por su libertad, informó su hija Carolina Ribera. Durante su encierro, Añez sufrió un deterioró en su salud, afectada por la hipertensión, y fue diagnosticada con un síndrome ansioso-depresivo. Incluso llegó a autolesionarse en agosto de 2021. Su hija actualizó este viernes el estado de salud de la exmandataria. “Gracias a Dios mi madre está más estable, está con mejor ánimo, ha salido de su depresión, ha mejorado de salud, está firme para seguir luchando por su inocencia y por todos los bolivianos”, dijo en entrevista con La Tarde en Directo de ERBOL. Carolina mencionó que está muy orgullosa de la fortaleza y templanza de su madre. Recordó una frase suya: “quien ama resiste y lucha”. “El poder mantiene encerrado su cuerpo, para ella es libre de conciencia y espíritu. Ella va a seguir firme luchando por la democracia por la libertad, que es el legado que no solamente me deja me como hija, sino a todos los bolivianos”, manifestó. La hija de la exmandataria se pronunció respecto al fallo del juez Heber Torrejón, que negó a Jeanine Añez la posibilidad de ir a juicio de responsabilidades en el caso EBA, para que sea procesada en jurisdicción ordinaria. Señaló que su madre es consciente de que es una “presa política”. “Ha sido muy duro para nosotros, porque no es fácil vivir en justicia. No es fácil vivir todos estos abusos, que te vulneren todos tus derechos humanos, no quisiera que ningún otro boliviano pase por lo que está pasando mi madre y lo que está pasando mi familia (…) Somos conscientes que va a seguir el linchamiento judicial”, agregó. Añez fue detenida en marzo de 2021 por el caso “Golpe de Estado I” y fue encarcelada en el penal de Miraflores. Ya recibió una sentencia de 10 años de cárcel en el caso “Golpe II”. Carolina Ribera se pronunció también contra el fallo del juez Heber Torrejón, quien determinó que Añez debe ser procesada en proceso ordinario y no juicio de responsabilidades en el caso EBA, a pesar de que se la acusa por un hecho ocurrido en el ejercicio de la presidencia. Rechazó el criterio del juez y consideró que se comete prevaricato. Sin embargo, anunció que se llegaría a instancias internacionales para que el Estado rinda cuenta de todas las irregularidades. “Los jueces, fiscales tienen que rendir cuentas de los delitos que están ocasionando el día de hoy y a la ruptura jurídica la ruptura del orden constitucional, la criminalización de la sucesión constitucional”, indicó.