Doble aguinaldo: INE posterga publicación del indicador de crecimiento económico





14/10/2022 - 15:47:13

Correo del Sur.- Para este viernes estaba programada la publicación del informe del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia correspondiente al segundo trimestre de 2022, que sirve de base para autorizar o descartar el pago del doble aguinaldo. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó en su página web que todavía no publicará este reporte. “Por problemas de información se retrasa dicha publicación”, señala un mensaje del INE en su portal digital, donde debía aparecer el informe del segundo trimestre. La última actualización del INE es del primer trimestre, cuando el PIB registró un crecimiento del 3,97%. Para el pago del doble aguinaldo, el crecimiento del PIB debe superar el 4,5%, según señala el Decreto Supremo 1802 “Esfuerzo por Bolivia”. Consultado sobre este tema, el economista José Gabriel Espinoza ratificó lo advertido por CORREO DEL SUR, lo mismo que la gerente de la Cainco Chuquisaca, Lucía Montalvo, quien dijo que el Gobierno solo está postergando un informe que, según los indicadores previos, no alcanzará para el doble aguinaldo. En Comunicación del INE no confirmaron ni desmintieron el dato al anunciar que brindarán la información en el curso del día.