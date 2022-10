Añez llama prevaricadores a jueces que la mandaron a proceso ordinario





14/10/2022 - 11:23:55

Erbol.- La expresidenta Jeanine Añez tildó de prevaricadores a los jueces que determinaron que sea sometida a proceso ordinario y no juicio de responsabilidades en el caso EBA, mientras que el ministro de Justicia, Iván Lima, aclaró que el tema aún está en curso en estrados e incluso prevé que llegue a un Amparo. Añez está imputada por supuestamente haber nombrado de manera irregular a una gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA). La exmandataria considera que le corresponde juicio de responsabilidades, que requiere aprobación de dos tercios del Legislativo, porque se trata de un hecho en el ejercicio de la función de presidenta, pero dos jueces tuvieron criterios contrarios. El año 2021, la jueza Claudia Castro determinó que el caso debe desarrollarse en jurisdicción ordinaria, decisión que fue apelada por Añez. Posteriormente, un tribunal de alzada revocó el fallo y considero que Añez debe pasar a juicio de responsabilidades. A pesar de ello, la Fiscalía promovió un Amparo que retrotrajo el procedimiento de nuevo a un juzgado ordinario. En el nuevo procedimiento se realizó una audiencia ayer jueves 13 de octubre, donde el juez Heber Torrejón se declaró competente para tratar el caso EBA, bajo su interpretación de que Añez no fue presidenta constitucional y que un juicio de responsabilidades es sólo para presidentes constitucionales. La defensa de la exmandataria apeló la decisión. Añez, mediante redes sociales, acusó al juez Torrejón de repetir los argumentos de la jueza Castro. “Cumplen órdenes de Evo Morales por encima de la CPE, hechos y el Derecho. Fui Presidente, lo nieguen y les duela, pero no huí, prevaricadores”, tuiteó la exmandataria. Incluso hizo referencia a otros casos en que el Tribunal Constitucional falló contra estos jueces por falta de fundamento. No es cosa juzgada Al respecto, el ministro Lima señaló que la interpretación del juez Torrejón es “posible”, pero la decisión aún está en curso por la apelación y seguramente terminará en un Amparo constitucional. “Puede haber decisiones en la justicia que no son definitivas. Esta es una de ellas. Hay una apelación y un eventual Amparo. Todavía es muy temprano para emitir criterio sobre ese caso”, dijo el Ministro. “No es cosa juzgada, nosotros no podemos pronunciarnos sobre casos que están todavía en el en el sistema judicial”, recalcó. Lima explicó también que se ha discutido el tema de la competencia en el ámbito penal para tratar el caso EBA, pero no así juzgar la presidencia. Aclaró que determinar el tema de la presidencia corresponde al “Tribunal Constitucional y otras instancias”.