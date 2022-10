Hallan enorme mosaico romano con escenas de la guerra de Troya





14/10/2022 - 11:13:11

Rt.- La Dirección General de Antigüedades y Museos de Siria desveló este miércoles que un espectacular mosaico que data de la época romana ha sido desenterrado en la ciudad de Rastán, en la provincia de Homs, informan medios locales. Se trata del hallazgo más importante en Siria en los últimos 11 años, desde el inicio de la guerra en el país. El mosaico se encontró en el suelo de un edificio arruinado del siglo IV d.C. que había sido comprado por empresarios del Museo Nabu en Líbano y entregado a Siria. El hallazgo, que ocupa una extensión de 120 metros cuadrados consta de tres marcos y un dibujo en el centro que representa a Aquiles. Al su alrededor hay imágenes de la antigua mitología griega y romana, en particular de la epopeya 'La Ilíada', que narra la guerra entre la ciudad de Troya y los griegos, así como imágenes de Hércules, las amazonas, Neptuno y 40 de sus amantes. Las escenas se componen de coloridas teselas o pequeñas piezas cuadradas de 1,2 centímetros cada una. اكتشاف أثري نادر تم العثور عليه بمدينة الرستن في محافظة حمص وهو عبارة عن لوحة فسيفساء من العصر الروماني لا يوجد لها مثيل في العالم وفق معلومات المديرية العامة للآثار والمتاحف. pic.twitter.com/dnKGJJmTfB — وزارة الإعلام السورية (@moi_syria1) October 12, 2022 Los arqueólogos no saben exactamente qué tipo de edificio era este, aunque, posiblemente, se tratara de unos baños públicos. Probablemente el mosaico se extienda a zonas que aún no han sido despejadas, pues aún no han terminado las excavaciones. "Lo que tenemos ante nosotros es un descubrimiento poco frecuente a escala mundial", explicó Hammam Saad, director asociado de excavación e investigación arqueológica en la Dirección General de Antigüedades y Museos de Siria. Sulaf Fawakherji, famosa actriz siria y miembro del Consejo de Administración del Museo Nabu, expresó la esperanza de que sea posible comprar los edificios en Rastán más adelante, y que, según ella, están llenos de sitios y objetos arqueológicos. "Rastán es históricamente una ciudad importante y, posiblemente, podría ser una ciudad patrimonial muy importante para el turismo", agregó la actriz. En la época romana la ciudad de Rastán fue un reino de gran relevancia que aparece mencionado en textos antiguos del siglo IV de nuestra era.