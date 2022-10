Activistas arrojan sopa sobre obra de Van Gogh en la Galería Nacional de Londres





14/10/2022 - 11:04:23

RT.- Dos jóvenes activistas contra el cambio climático han arrojado este viernes sopa a una pintura de Van Gogh en la Galería Nacional de Londres y se han pegado a la pared durante una protesta. Después de arrojar dos latas de sopa sobre el famoso cuadro 'Los girasoles', una de los activistas, del movimiento 'Just Stop Oil', gritó: "¿Qué vale más, el arte o la vida?" "¿Vale más que la comida? ¿Más que la justicia? ¿Les preocupa más la protección de una pintura o la protección de nuestro planeta y de las personas?", preguntó. La segunda activista añadió: "Las familias del Reino Unido se verán obligadas a elegir entre calentar o comer este invierno, ya que las compañías de combustibles fósiles obtienen ganancias récord". "Pero el costo del petróleo y el gas no se limita a nuestras facturas", afirmó. These people are mentally unwell.... NOW - Climate activists defile Van Gogh's Sunflowers at the National Gallery and glued themselves to the wall.@disclosetv pic.twitter.com/z8G4hHKmIA — Kathy M Green (@green2_kathy) October 14, 2022 Las dos activistas fueron detenidas. Un portavoz de la Policía Metropolitana declaró citado por LBC que "ambas han sido arrestadas por daños criminales y allanamiento agravado. Los oficiales ahora las están despegando" de la pared. "Hay algunos daños menores en el marco, pero la pintura está sin daños", escribió la Galería Nacional en Twitter. Este último incidente se produce después de varios días de protestas del movimiento 'Just Stop Oil' en la capital británica.



Recientes protestas de 'Just Stop Oil' A principios de octubre, cientos de activistas del grupo marcharon por Londres, interrumpiendo el tráfico y bloqueando el puente de Waterloo, mientras exigían al Gobierno británico poner fin al alto coste de la vida y detener la extracción de petróleo y gas. Meses antes, el movimiento realizó una protesta similar en un museo. Dos activistas pegaron las palmas de sus manos al marco de la pintura 'Melocotoneros en flor', también de Van Gogh. De acuerdo a un comunicado del grupo, la acción tenía como intención instar al Gobierno del Reino Unido a poner fin a los nuevos proyectos de extracción de combustibles fósiles, así como hacer que "las instituciones de arte se unan a ellos en la resistencia civil".