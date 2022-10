Mujer recibe paquete sospechoso en Sucre sin saber que su vida estaba en peligro: ¡Era una bomba!





14/10/2022 - 08:17:32

Correo del Sur.- Una mujer recibió un paquete de un remitente desconocido y cuando se animó a abrirlo en presencia de su abogado y un notario se encontró con que era una bomba, la cual fue desactivada por Bomberos. El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Chuquisaca, coronel José Luis Arancibia, informó que esta historia comenzó a suscitarse el lunes, cuando un taxista recibió una llamada para recoger un paquete de la plazuela Cumaná. En principio debió ser entregado por una mujer con quien se comunicó el chofer, pero esa tarea la cumplió un hombre quien le pidió llevar el encargo al final de la Ciclovía, donde le esperaba una mujer. El taxista cumplió con su carrera, pero al llegar no encontró a nadie en el mencionado lugar; entonces, se dio cuenta que dentro de la bolsa había un papel con una dirección y el nombre de quien tendría que recibir el encargo. Luego, se comunicó vía telefónica con la mujer y le anunció que tenía que entregarle un paquete de lubricantes y por eso se dirigió hasta su casa. Allí, sorprendida, la destinataria recibió el envoltorio, pero no lo abrió. Al día siguiente llamó a su hijo para preguntarle si él había sido quien mandó ese paquete, pero este contestó que no y le recomendó no abrirlo estando sola sino en presencia de alguna persona. De ese modo, dijo Arancibia, la mujer se contactó con su abogado el martes quien aconsejó que la apertura del paquete debía ser en presencia de un notario, algo que se concretó ayer, miércoles. Ese día, cuando se estaba abriendo el paquete se encontraron con unos cables y detuvieron la acción. En ese momento, dijo el director de la Felcc, sospecharon que se trataba de una bomba y llamaron a Bomberos. Personal especializado se encargó de abrir el paquete y se encontró con dinamita y un artefacto eléctrico casero que fue desactivado. Ahora, el caso se investiga por tentativa de homicidio, dijo Arancibia.