Gobierno frena dos de siete conflictos; problema entre mineros y COB se mantiene





14/10/2022 - 08:13:09

El Deber.- El Gobierno atendió las demandas de los mineros de Huanuni y los Ponchos Rojos. De este modo desactivó las medidas de presión anunciadas por ambos sectores. Sin embargo, aún se mantienen problemas con los productores de piña, cocaleros, la institucionalidad cruceña, los pobladores de Tucuta, los indígenas chiquitanos y los mineros de Andacaba, Potosí. La mayoría instaló bloqueos de carreteras que han paralizado el tráfico en cinco departamentos. “Hemos llegado a esta instancia, diálogo tras diálogo y con varios compromisos. No hay avances. Han rebasado la paciencia y la calma de todos los trabajadores. Ahora se solidarizaron los sindicatos de Potosí”, informó el dirigente de la mina Andacaba, Gonzalo Quispe, a tiempo de explicar que no perciben salarios desde hace dos años y medio. El minero aclaró que los bloqueos continuarán en la carretera Potosí-Oruro y que también cortarán en las cuatro garitas de ingreso a la ciudad potosina con la ayuda de sindicatos, pese a que hoy viernes sostendrán una reunión con el ministro Ramiro Villavicencio, en La Paz. Por otro lado, los productores de piña continúan bloqueando la carretera Cochabamba-Santa Cruz por incumplimiento de la construcción de una planta industrializadora de este fruto. “Llegamos hasta acá por la no atención de un ministerio del rubro. La planta procesadora de piña es un proyecto que se ha elaborado con recursos de la mancomunidad de municipios del trópico”, afirmó el exsecretario de la Federación Mamoré-Bulo Bulo, Eusebio Rodríguez. En Santa Cruz, indígenas chiquitanos bloquean la ruta Bioceánica que conduce a Beni para exigir al Gobierno que no se entregue ese territorio indígena a foráneos. Los pobladores de Tujuta, que piden la construcción de una escuela, la tarde de ayer declararon un cuarto intermedio en el bloqueo La Paz-Oruro mientras dure el diálogo. En tanto, la institucionalidad cruceña se alista para ingresar a un paro indefinido desde el 22 de octubre por la postergación del censo. Mientras, los cocaleros de Yungas se organizan para rearticular su Comité de Autodefensa para continuar con las protestas contra la instalación del mercado paralelo de coca en La Paz. Este lunes presentarán a mujeres cocaleras de las centrales, subcentrales y de las diferentes regionales quienes serán las nuevas representantes, luego se sumarán los varones. Otros conflictos que aún se mantienen latentes son por la administración de la Gestora Pública, los maestros insisten en que los trabajadores se hagan cargo. El segundo tiene que ver con los problemas internos del MAS y el descontento con dos ministros. Acuerdos y la COB El presidente Luis Arce reunido con los Ponchos Rojos, la noche del miércoles, se comprometió con la ampliación de la Planta Procesadora e Industrializadora de Lácteos y la implementación de la Planta Piscícola. Luego de 12 horas de diálogo, la empresa minera de Huanuni acordó con el ministro Marcelo Montenegro paralizar temporalmente la migración de datos a la Gestora Pública y derogar el Decreto Supremo 4783, aunque pedían la abrogación de la norma. Tras los acuerdos, los mineros suspendieron la toma pacífica de la Central Obrera Boliviana (COB) y ratificaron su descontento con el ejecutivo Juan Carlos Huarachi a quien pidieron convocar de manera urgente a un congreso para renovar la directiva. “El prorroguismo está haciendo daño a nuestra institución”, sostuvo Ronald Mamani y acotó que los mineros tendrán un ampliado.