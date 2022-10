Este viernes se conocerá si se paga el segundo aguinaldo





14/10/2022 - 08:09:54

La Razón.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) hará conocer hoy, 14 de octubre, el informe sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) al segundo trimestre de 2022, dato que sirve para conocer si se paga o no el segundo aguinaldo. Según el Calendario Estadístico de la oficina estatal, calendario publicado en su sitio de internet www.ine.gob.bo, este 14 de octubre de 2022 se publicará el informe sobre el PIB Trimestral al segundo trimestre de 2022 por Actividad Económica y Tipo de Gasto. Al primer trimestre de este año, el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia creció 3,97%. El Decreto Supremo 1802 “Esfuerzo por Bolivia”, de noviembre de 2013, establece que las trabajadoras y los trabajadores del sector público y privado serán favorecidos con el pago del segundo aguinaldo cuando el crecimiento del PIB esté por encima del 4,5%. ANÁLISIS. Según el Gobierno, el cálculo para el pago del segundo aguinaldo toma en cuenta los datos del PIB real y no el dato del crecimiento acumulado. Para establecer si se paga o no este beneficio, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas hará el análisis de los datos de crecimiento del tercer y cuarto trimestre de 2021 con los datos del primer y segundo trimestre de este año. El beneficio del doble aguinaldo solo se pagó en cuatro oportunidades, en 2013, 2014, 2015 y el último fue en 2018, hace cuatro años. El 4 de octubre, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Jaime Ascarrunz, dijo que es poco probable el pago del segundo aguinaldo este año, debido a que el PIB tendría que crecer en el segundo trimestre un 8,9%. “Nosotros, para llegar a 4,5% deberíamos crecer al 8,9% en este último trimestre, que se compatibilizan para hacer el cálculo, y este porcentaje debe pasar del 4,5%. Por los números que tenemos, es poco difícil que este año tengamos un segundo aguinaldo”, subrayó el representante de la FEPLP. MEDICIÓN. El PIB trimestral nacional se caracteriza por ser un indicador de coyuntura y tiene un rezago de publicación de aproximadamente de 90 días, como consecuencia del proceso de recolección trimestral de la información de producción de todas las unidades productivas de Bolivia, así como de la oferta externa a través de las importaciones, y su destino a la utilización de los componentes de la demanda: consumo intermedio, consumo final, formación bruta de capital y exportaciones. La información del PIB trimestral que se difunde son cuadros por principal actividad económica, tipo de gasto y componentes de la oferta y demanda final, con las siguientes reportes: valor constante, variación (crecimiento) acumulada, variación a similar periodo, incidencia, valor corriente, participación y deflactor implícito.