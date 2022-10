La pugna en el MAS se desborda, Arce y Evo se encaran en reserva





14/10/2022 - 08:03:32

Página Siete.- El presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales se reunieron ayer en reserva en Cochabamba, en medio de la pugna del MAS que ayer se desbordó con insultos, descalificaciones y hasta pedidos de destitución de funcionarios. Una vez culminado el encuentro, que duró al menos cuatro horas, autoridades, dirigentes y el propio Morales indicaron que en la cita se abordó el tema de gestión, y que la cuestión política quedó en cuarto intermedio para una próxima reunión. “Una reunión muy franca y productiva con nuestro hermano presidente Luis Arce (...). Estamos en 1/4 intermedio para tocar temas estratégicos, políticos y productivos”, tuiteó anoche Morales. El exmandatario indicó que su principal interés es trabajar unidos, “cada uno desde el lugar que le corresponde, por el bienestar del pueblo boliviano”. Después de que terminó la cita, el ministro de Salud Jeyson Auza, en contacto con la prensa, indicó que en la reunión se habló “sobre todo de gestión”, y que fue una “reunión en el marco del respeto”. “El presidente Luis Arce Catacora prioriza principalmente los temas de la salud, prioriza los temas de educación, prioriza la reactivación económica del Estado”, manifestó. En contacto con Página Siete, Froilán Fulguera, dirigente de la dirección nacional del MAS, manifestó que ese tipo de reuniones están relacionadas con aspectos de coordinación con los sectores. “Esto también es para escuchar, en este caso, a nuestras autoridades. No es para limar asperezas, nada. Lo importante es escuchar también qué piensa el pueblo”, aseguró. Consultado sobre si la cita entre Arce y Morales es una buena señal para ese partido que está en medio de una pugna, el dirigente manifestó: “Toda mesa de discusión, negociación, entendimiento es buena”. En tanto, ayer la pugna dentro del MAS se desbordó. Desde el lado evista, llamaron “mostrenco” y “sarna” al diputado Rolando Cuéllar, quien se identifica con la corriente renovadora del partido, y tildaron de “cabrón” al ministro Eduardo Del Castillo. En tanto, desde el bando arcista, llamaron “golpistas internos” y “lame botas” de Morales a los legisladores que siguen al exmandatario. El diputado Cuéllar sostuvo que identificaron a cinco legisladores “lambe botas” de Morales, y en ese marco citó a los diputados Héctor Arce, Patricio Mendoza, Ányelo Céspedes, Gualberto Arispe y al senador Leonardo Loza. El legislador del ala renovadora sostuvo que pedirán que se destituya a todos los funcionarios de esos legisladores, y agregó que no permitirán servidores “golpistas internos”. “No vamos a permitir que estén dando un golpe interno a nuestro presidente Luis Arce y David Choquehuanca (...). Golpistas internos no vamos a permitir en el Gobierno nacional”, aseguró. Un día antes, Cuéllar pidió al presidente Arce poner en la “congeladora” a los legisladores que identificó. “Son ellos los que están recibiendo instrucciones de Evo Morales, pidiendo renuncia y atacando al gabinete de nuestro presidente Luis Arce”, sostuvo. Uno de los legisladores mencionados, Héctor Arce, sostuvo que a Cuéllar, a quien llamó “mostrenco” y “sarna”, su “miopía mental” le hace hablar ese tipo de falacias. El legislador sostuvo que Cuéllar es “un paria” dentro del MAS, que “no suma ni resta cuantitativamente”. “Usted (Cuéllar), debería dedicarse a hablar de Creemos, debería hablar de Comunidad Ciudadana, debería hablar de Camacho, de Mesa y no de Evo Morales”, le reprochó. Respecto al pedido de Cuéllar de poner en la “congeladora” a su persona y a otros cuatro legisladores evistas, el diputado Arce indicó: “yo vengo de las tierras calientes, por tanto, esa congeladora se va a derretir, no va a aguantar. Estamos haciendo nuestro trabajo y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo”. El legislador sostuvo que llegará el momento en que Cuéllar deba dar explicaciones sobre quién le da las instrucciones. “En algún momento va a tener que explicarle al país quién es su jefe de usted, quién le da las instrucciones a usted. A qué comparsa usted representa. ¿Quién es su jefe?, va a tener que explicar. Y cuando eso se sepa, probablemente sea demasiado tarde”, sostuvo Arce. El miércoles, el diputado Arispe llamó “cabrón” a Del Castillo y dijo que el ministro de Gobierno y el ministro de Justicia, Iván Lima, no tienen base social. “¿Lima a quién representa? ¿Castillo a quién representa? No tienen una organización social”, cuestionó. Ayer, el diputado Ányelo Céspedes confirmó la citación al ministro Lima para que asista al Comité de Ministerio Público y Defensa legal del Estado de la Cámara Baja, en calidad de investigado, por el caso de La Sentencia Constitucional 0012/2021 sobre los juicios en rebeldía. “(Lima debe aclarar) cómo fue que él mostró una sentencia constitucional, la cual nunca fue colocada en las plataformas virtuales por el Tribunal Constitucional”, aseguró Céspedes. Fulguera, ejecutivo del partido azul, indicó que la dirección nacional del MAS está a la espera de una audiencia con Arce para hacerle conocer las resoluciones del ampliado de la pasada semana. En esa reunión, se exigió alejar del gabinete a los ministros de Gobierno Eduardo Del Castillo y de Justicia, Iván Lima. Copa: El Gobierno es de todos, no de un grupo A tiempo de destacar el desempeño del gobierno de Luis Arce en el plano económico, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, expresó su preocupación debido al conflicto interno que ocurre dentro del MAS. La autoridad dijo que la pugna obstaculiza la gestión gubernamental y criticó que un grupo de personas se “crea dueño” de un gobierno. “Me molesta que un grupo del MAS diga: ‘Es nuestro Gobierno, mi Gobierno’. Señores: gente que no es del MAS igual ha votado por Luis Arce, así es que es el Gobierno de todos los bolivianos y lo han elegido a él para que tome decisiones, no para que otros tomen decisiones por él”, resaltó Copa, según Erbol. Insistió en que Arce es presidente de todos los bolivianos, lo hayan votado o no, por lo que pidió que se tenga mesura en las declaraciones. “El Alto entonces se va a tener que poner fuerte, porque no puede ser que un grupo de personas se crean dueños y señores de un gobierno que representa a todos los bolivianos y bolivianas”, manifestó la Alcaldesa. Copa aclaró que por ahora es apresurado decir si se ratificará o no a Arce para un período más como presidente, pero reiteró que hasta la fecha hace bien las cosas en temas económicos. “Me parece que el presidente Luis Arce ha tenido las cosas claras en cuanto al tema de la economía y este tipo de problemas internos, pues, están causando muchos problemas”, sostuvo.