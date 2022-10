Netflix habilita un nuevo plan económico con anuncios publicitarios





13/10/2022 - 17:30:36

Ya hay fecha para el inicio del nuevo plan económico de Netflix que incluirá anuncios, así lo confirmó la plataforma en su página oficial. Este plan estará disponible a partir del próximo mes de noviembre en 12 países alrededor del mundo, inicialmente. Este servicio dará acceso a todo el catalogo de la aplicación de streaming, con la diferencia de que los usuarios tendrán que ver publicidad en un promedio de 4 a 5 minutos por hora en las diferentes producciones alojadas en plataforma, aunque algunas películas y series no tendrán anuncios por licencias. Cuánto costará este plan El 3 de noviembre será el día para que inicie este nuevo plan, que tendrá un costo mensual de $6.99 dólares, y estará disponible en Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea, México, España, Reino Unido y Estados Unidos. El nombre de esta suscripción será Basic with Ads, por lo que no afectará ninguno de los servicios actuales, sino que será un nivel más económico en el que los usuarios tendrán que ver publicidad en las películas, series y documentales. Netflix confirmó que este plan dará acceso a todo el catalogo que hay en la plataforma y se podrá disfrutar en televisores, celulares, tablets y computadores. Sin embargo, la calidad más alta que alcanzarán las producciones será de resolución 720p/HD y no se podrán descargar los títulos para ver sin conexión. La publicidad aparecerá durante 4 o cinco minutos cada hora y cada anuncio tendrá una duración promedio de 15 a 30 segundos, que se reproducirán antes y durante la visualización de la película o serie. Para los anunciantes, la plataforma garantizará a las marcas a tener una buena orientación por país y género de la producción, con el objetivo de evitar que los anuncios estén en contenidos que sean inconsistentes con el producto, como violencia o desnudes. “Basic with Ads también representa una oportunidad emocionante para los anunciantes: la oportunidad de llegar a una audiencia diversa, incluidos los espectadores más jóvenes que cada vez menos ven televisión lineal, en un entorno premium con una experiencia de anuncios de alta resolución sin inconvenientes”, informó la compañía. Con este nuevo plan, la empresa busca cautivar más usuarios ante la perdida de suscriptores durante este año, además de ser más competitivo en mercados como Estados Unidos, donde los servicios de streaming son más fuertes que la televisión, según datos de Netflix. Netflix retoma el gran plan de crear su propio estudio para desarrollar títulos propios y tener una nueva línea de negocio fuerte que llegue a nuevos públicos. La empresa no dio demasiados detalles, aunque mencionó que la investigación tiene su sede en Helsinki, Finlandia, y está dirigida por Marko Lastikka, quien fue el CEO y productor ejecutivo de Electronic Arts y el vicepresidente de Zynga. Frente a esta decisión es necesario recordar que en agosto pasado se conoció que solo el 1 % de los suscriptores de Netflix habían descargado sus juegos para iOS y Android. Sin embargo, la gran ‘N’ no se da por vencida y planea profundizar en su estrategia. El primer estudio construido desde cero para los juegos de Netflix es el cuarto intento de la compañía. Y es que no hay que olvidar que el servicio de streaming ya adquirió otros tres desarrolladores de videojuegos en el último año. El primero fue Night School Studio seguido de Boss Fight Entertainment y Next Games.